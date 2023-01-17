YouTube頻道「崩壞的英文老師」倪娜Nina，以「無罩搭北捷」等影片爆紅，去年曾因在PO出影片於公共場所大膽激凸，被封為最狂英文老師。但大阪作風引起警方注意進行偵辦，新竹地院判決指出，倪娜與另名網紅艾瑪因在網路上貼出多張色情影片、照片，涉妨害風化罪移移法辦。判決出爐，2人依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，各自遭判2月、6月有期徒刑。

根據判決書指出，網名「倪娜Nina/崩壞的英文老師」與「艾瑪Emma/可愛又壞壞的學生妹」，2名女子偕同彼此丈夫、男友，4人一同經營「FansOne」網路平台，以販售色情影音賺取金錢為業，並常相約至公開場合拍攝裸露照片、上傳網路平台以吸引色情平台之網路流量。

2022年5月間倪娜Nina與老公在旅館拍下性愛影片，並將裸露雙側乳房的性交畫面上傳至Twitter，並在影片上方留言寫下「不要再撞了....要壞掉了」等情色話語，吸引網友關注進而付費解鎖;艾瑪Emma則在新竹高鐵站陸橋、新竹市東區行人陸橋、桃園知名餐廳、宜得利家居、蔦屋書店等地，公然拍攝裸露胸部的照片，放在Twitter博取流量及關注。

新竹市警察局第二分局發現後向檢方報告偵辦，依公然猥褻、散布猥褻物品罪移送法辦。4人對此辯稱「我們都是趁沒人注意到我們時做拍攝」，且上傳照片及影片是為增添網路流量以利網站營利，因此法官認定不構成公然猥褻罪。 4人依犯「以網際網路方法供人觀覽猥褻影像罪」，判倪娜Nina與丈夫各2月徒刑、可易科罰金6萬元，艾瑪Emma與男友各6月徒刑、可易科罰金18萬元。全案可上訴。

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