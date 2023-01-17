對於全民領6000元等政策挨批大撒幣保官位，行政院院長蘇貞昌15日回應，不要像父子騎驢一樣，這樣也罵那樣也罵，扭曲抹黑、中傷、分化，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」身為蘇台大學妹的國民黨台北市議員游淑慧則表示，蘇不是袁崇煥， 他比較像宦官王振，因為他欺上瞞下、控制朝廷，不僅慫恿明英宗開啟戰火、御駕親征，最後更發生土木堡之變，甚至還讓昏君被人俘虜了。

游淑慧今（17）日在臉書發文表示，蘇貞昌自比袁崇煥，這不是在講給外界聽的，這是在講給總統蔡英文聽的，這其實是蘇閣揆保衛戰給「英皇」的諫言。

游淑慧指出，聽信宦官疑心袁崇煥的是崇禎，陣前換將下獄袁崇煥的是崇禎，最後凌遲處死袁崇煥的還是崇禎，當年崇禎此舉被認為「自毀長城」；蘇貞昌今天也是藉此跟英皇說：「別當崇禎，別幹蠢事，我是你抵抗賴清德、抵抗在野監督的長城……換掉我，也是自毀長城。」

對此，游淑慧直言，這個說法最大的問題其實是，蘇貞昌搞錯歷史了，因為他不是袁崇煥，他比較像宦官王振，欺上瞞下、控制朝廷，慫恿明英宗開啟戰火、御駕親征，最後發生土木堡之變，昏君都被人俘虜了。游強調：「以史鑒今，昏君奸臣，國無寧日。」