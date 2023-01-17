百萬辣模「Yumi.k」擁有G級上圍及火辣魔鬼身材，加上敢在公共場合大膽裸露身材，總是引發討論熱潮，近來到大阪旅行的她，先是在知名地標「固力果跑跑人」留下火辣身影，接著又曬出在街頭大方露出雙球的養眼照，立刻吸引上萬人按讚朝聖。

Yumi.k曬出在大阪心齋橋街頭吃冰淇淋的照片，接著開心表示：「8度的日本沒想像中冷，吃著最好吃的冰淇淋，心融化了」，這句話直接反應在穿著上，只見她不畏寒冬將外衣拉開，裡面僅穿著白色內衣，不僅胸前雪白肌膚一覽無遺，一對傲人北半球幾乎要直接滑出來，還擠出一條深邃事業線，讓所有人看得血脈賁張，體溫急速上升。

對此，網友紛紛留言：「我眼睛也在吃冰淇淋」、「看着8度環境下的你，我體溫達到了38度」、「兩顆水球, 都快跑出來了」、「你乾脆不要穿衣服」、「大大是嘴巴吃冰淇淋，我們是眼睛吃冰淇淋」、「妳扣子在我手上，什麼時候拿回去」、「連吃冰淇淋都那麼可愛」、「路邊歐吉桑看了會留口水」、「有人在看冰淇淋嗎」。

Yumi.k日前在道頓崛知名地標「固力果跑跑人」留下倩影，只見她側身對著鏡頭擺出甜美微笑，身穿的白色毛衣從背後挖空到側面，讓上半身白皙肌膚一覽無遺，一對渾圓弧更是露出半截見客，親民的她還不忘要粉絲進行表決，選出哪張照片比較好看。