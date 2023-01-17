新北市府今舉辦「新北購有禮」第二波抽獎記者會，由副市長劉和然抽出頭獎百萬露營車、65吋4K 液晶電視、三星無線變頻吸麈器、公路車及iPhone 14 pro等價值超過800萬元獎品。（蔡雯如攝）

新北市府今舉辦「新北購有禮」第二波抽獎記者會，由副市長劉和然抽出頭獎百萬露營車、65吋4K 液晶電視、三星無線變頻吸麈器、公路車及iPhone 14 pro等價值超過800萬元獎品，總計有超過2000位幸運得主，其中百萬露營車落獎永和區，但得主並未接通電話，將另行通知領獎，明（18）日起活動官網也將開放查詢中獎資訊。

劉和然說，為了振興經濟，市府去年9月與各局處推出「新北購遊趣」振興方案，涵蓋「走跳趣」、「抽獎趣」、「遊樂趣」、「文藝趣」、「汰舊趣」五大主題，讓民眾從去年玩到今年，其中「走跳趣」提升轄內公車整體運量20％，「遊樂趣」、「文藝趣」也配合府中搞什麼鬼、鶯歌嘉年華及歡樂耶誕城等活動，活絡地方經濟。

「抽獎趣」則是祭出超過4000項獎品，有超過千萬的兩波發票登錄抽獎活動，截至活動結束前，有超過137萬筆序號符合抽獎資格，成功帶動民眾消費力。

經發局說，去年10月推出的抽獎趣「新北購有禮」，民眾只要登錄滿轄內消費滿300元的發票，即可參加抽獎，第一波在去年11月抽出頭獎現代汽車KONA電動休旅車，有超過2000位的中獎者，今日第二波抽獎也有超過2000名幸運兒中獎，永和區林姓先生奪得最大獎百萬露營車，不過，劉和然連打兩通都無人接聽，市府將另行通知領獎。

經發局補充，明日官網將開放民眾查詢中獎，市府將以簡訊、Email通知得獎民眾，希望民眾於期限內提供中獎資訊，避免權益受損，更多新北購有禮資訊可至經發局官網或新北購有禮官網（https://shopping.ntpc.gov.tw/）查詢。