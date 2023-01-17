精密金屬機械加工大廠時碩工業2022年12月營收雖因季節因素而下滑，2022年合併營收逼近50億元，前三季EPS達5.47元，雙雙飆史上新高。今年農曆大年初一提前至1月22日，1月工作天數減少，1月工作天數恐難超越去年同期，今年第一季營運謹慎保守，不過2023年營收仍計畫挑戰史上新高。

時碩自結2022年12月合併營收3.39億元，月減幅26.26％、年減1.94％。2022年第四季合併營收12.11億元，季減10.81％、年成長20.14％。2022合併營收49.86億元，改寫歷史新高，年增幅15.80％。

時碩主管指出，時碩2022年12月合併營收出現月減、年減，主因是國外客戶拉貨力道因放聖誕節及新年假期而不足，半導體及自行車業等工業應用，也因客戶還在調節庫存，需求下滑所致，尤其自行車客戶還在調整庫存，時碩生產高階電動自行車齒盤及相關零件等產品，相對比較不受影響。

時碩強調，時碩近年持續布局多元產品，拓展更多應用領域，也增加多項整合解決方案，為營收成長，添加新動力。2022年新台幣兌美元匯率貶值，時碩2022年第三季認列可觀匯兌收益入帳，雖然2022年第四季新台幣匯率升值，需認列匯兌損失，時碩2022年第四季整體仍有獲利，去年前三季EPS達5.47元，已改寫史上新高，全年獲利可望締造歷史新高。