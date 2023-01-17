金門警跨海破獲劣酒工廠，恐有上萬瓶已流竄市面。★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

金門縣警局日前接獲情資，指稱台灣本島中南部地區疑有酒商以合法食品公司作掩護，製作及販售侵害金酒公司商標之酒品，並以極低價格於各知名百貨連鎖賣場陳列販售（經查全台共計約100處），研判是劣質酒品，疑有萬瓶已流竄市面，恐危害民眾健康，警方獲悉後隨即擴大蒐證，並報請台灣橋頭地方檢察署協助偵辦，直搗工廠處所，現場查扣犯案用酒基及等贓證，全案依違反「食品安全衛生管理法」、「商標法」及「詐欺」等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。

警方指出，去（2022）年10月中旬接獲情資，指稱中南部地區疑有酒商販售侵害金酒公司商標之酒品，專案小組經數月蒐證埋伏監控，復利用大數據資料庫調閱數千筆資料分析比對，待時機成熟後，近日由金門縣警局會同縣府財政處、金酒公司、保安警察第二總隊刑事警察大隊偵三隊、刑事警察局南部打擊犯罪中心、高雄市政府警察局六龜分局、岡山分局及高雄市政府財政局等單位，直搗工廠處所。

警方現場查扣犯案用酒基等贓證物，蒐證帶回偵辦。(圖／警方提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

警方抵達現場時發現，該工廠利用合法食品公司做為掩護，實際從事製作劣酒等不法行為，當場查扣犯案用酒基及雙龍標籤19220張、橡木桶合成威士忌9桶（1620公升）、威士忌成品842瓶、威士忌酒基11桶（2130公升）、高粱酒酒基（3500公升）酒品添加劑（蘋果酸、二氧化硫、甘油、檸檬酸）一批，威士忌香料2瓶、焦糖水2瓶、雙龍高粱酒7瓶等贓證物。

警方查扣相關贓證物，依「食品安全衛生管理法」、「商標法」及「詐欺」等罪嫌，移送偵辦。(圖／警方提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

現場起出侵害金酒公司商標之劣質酒品，疑有萬瓶已流竄市面，恐危害民眾健康。(圖／警方提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

警方表示，該公司涉嫌以自製之食用酒精添加香料，調製風味近似真酒的威士忌及高粱酒，裝瓶後黏貼虛偽品質標記出售，產製劣質高粱酒及威士忌牟利，疑似已傾銷萬瓶流入市面，嚴重戕害國人健康安全，相關數量正持續清查擴大調查中；警詢後全案依「食品安全衛生管理法」、「商標法」及「詐欺」等罪嫌，移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。

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