女星白冰冰日前在跨年舞台上演唱《First Love》遭到網友狠酸。對此藝人黃豪平在臉書上曬出一篇長文，發表自己的論點發聲挺白冰冰。豈料，卻引發網路兩極輿論聲浪，更有網友留言嘲諷，對此，黃豪平也不忍發聲回應了。

黃豪平此前在臉書上撰文《論網路社群病態的羞於稱讚》，認為諧星有所謂的「刻板印象」。更指出：「稱讚別人，其實不代表你低人一等，反而代表你有品味去欣賞他人的優點，甚至是自己的優點。」呼籲網友們別跟風為批評而批評，引來諸多星友們在底下留言力挺。

然而，依然有人不認可該篇貼文論點，寫下：「喜劇演員要人客觀欣賞歌唱，這肯定是2023黃豪平最好笑的笑話。」對此，黃豪平也在底下回覆：「摔角手可以反家暴吧？」指出職業與作為並無一定的關聯，更強調：「喜劇的創作本就是在試圖客觀去看待萬事萬物時，發現自己和別人價值觀不同後，將碰撞出的主觀意識戲劇化呈現的過程。」

黃豪平回覆網友留言後，也將其截圖放到自己IG上和其他人分享，表示：「不『試圖』客觀，怎能知道你的主觀與眾不同？創作最忌『理所當然』。」讓粉絲力挺，指出「他講得沒錯，但關鍵差異是喜劇給人娛樂效果，而酸民給人負能量，但都是主觀意見，無關客觀。」