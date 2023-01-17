八仙山、大雪山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，全是登山、森林浴、賞鳥和生態休憩的好去處！(東勢林管處提供)

農曆春節10天連續假期，想好以何種活動迎接兔年的開始嗎？東勢林區管理處指出，轄下八仙山、大雪山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，在農曆春節連假期間，除大雪山及八仙山遊樂區除夕休園、東勢林業文化園區除夕及初一休園外；其餘時間皆正常營運，歡迎大家在兔年起始，讓大自然陪你衝出新春活力。

東勢林管處表示，春節假期各園區皆有迎春活動，初一至初八至大雪山國家森林遊樂區並填寫問卷調查表，即可獲得小禮物1份，每月再抽出2份精美禮品；初一至初四至八仙山國家森林遊樂區，購買遊客中心內商品滿500元即贈送八仙山限定春聯1份，遊客中心拍照上傳臉書及說出最喜歡的展區，即贈送八仙山限定紅包袋。

八仙山、大雪山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區，全是登山、森林浴、賞鳥和生態休憩的好去處！(東勢林管處提供)

初一至初四至武陵國家森林遊樂區並於官方臉書按讚，可至武陵山莊服務台領取限量小禮物（每日限50份）；東勢林業文化園區目前有「樹漆器創作特展」，開園期間免費開放民眾自由參觀，展出期限至2月28日，民眾可多利用難得的假期前往。

東勢林管處指出，為讓遊客可以輕鬆到達八仙山國家森林遊樂區，該處於初二至初七提供免費接駁車，從豐原客運谷關站行駛至八仙山收費站及遊客服務中心，讓遊客免去停車煩惱，享受輕鬆自在賞景之旅。八仙山、大雪山、武陵國家森林遊樂區及東勢林業文化園區都是登山、森林浴、賞鳥和生態休憩的好去處！