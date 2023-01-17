高雄市長陳其邁透露，個人最愛水手服造型的提燈。（柯宗緯攝）

2023高雄燈會今年首度移師甫升級為指定觀光地區的蓮池潭風景區，1月26日至2月5日登場。高雄市長陳其邁今（17）日開箱小提燈「雄meet兔」的樣貌，包括穿水手服、戴VR眼鏡等6款呆萌造型，開幕當天傍晚在蓮池潭周邊3處限量發放。

限量「雄meet兔小提燈」今天首度開箱，每人可領2盞。（柯宗緯攝）

陳其邁今戴上「兔耳朵」偕高市觀光局長高閔琳、提燈設計師林佳葦，與「白兔班」幼稚園小朋友開箱兔年提燈。陳其邁提到，提燈造型搭配今年蓮潭燈會療癒可愛主軸，保證是全台灣最「萌」的小兔提燈。

陳其邁表示，今年「雄meet兔」的提燈設計，是以兒時紙娃娃為創意發想，結合高雄海港意象，設計出一款款可愛又有趣的提燈，可以隨心情搭配不同的衣服配件，讓大小朋友在元宵節的時候，來高雄遇見（meet）兔，而他個人最愛水手服造型。

高雄市長陳其邁今戴上「兔耳朵」偕提燈設計師林佳葦，與「白兔班」幼稚園小朋友開箱兔年提燈。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今（17）日開箱小提燈「雄meet兔」的樣貌，包括穿水手服、戴VR眼鏡等6款呆萌造型。（柯宗緯攝）

設計師林佳葦說明，設計概念是以幾何切面具象式的免子公仔造型呈現，站立的姿態就像洋娃娃一樣，運用帶灰調的粉彩色做搭配，強調手工縫線，充分將時尚的元素融合在這盞提燈之中，像是穿著代表海港的水手服、綁上客家的花布斗笠、領巾、戴上象徵5G AIoT的VR眼鏡、頭頂旗山香蕉、代表大自然的花、memo便利貼。

高閔琳說，限量「雄meet兔小提燈」發放時間為1月26日下午5時30分，地點在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園及左營孔子廟等3處發放，每人限領兩盞，數量有限發完為止。

針對網友憂心燈會期間，左營蓮池潭附近交通恐大打結。陳其邁也責成交通、警察等相關局處妥為規畫交通，並鼓勵民眾在元宵春節期間到高雄搭乘公共運輸，如從台南、屏東來的旅客可多利用台鐵等轉乘到會場，也呼籲盡量不要開車前往。

陳其邁說，燈會從元宵節前就開始，建議可分散人潮，而「有吃擱有抓」的路線，推薦可從左營大路南北端進入，舊城左營有很多好吃的店家，從左營大路進入，也可避免在翠華路壅塞的狀況，此外每天都有不同活動包括宗教藝陣、戲曲、燈光秀等，保證是最有台灣味的一次燈會。