春節連續假期長達10天，桃園市長張善政特別注重交通順暢，市警局除在重要路口、旅遊景點、百貨商場疏導交通，也針對「酒後駕車、超速、闖紅燈」等違規行為加強執法，警方也呼籲民眾歡慶新春團圓大宴小酌，切勿酒後駕車，善用計程車、代駕服務，平安迎新年。

市警局將在重要路口、旅遊景點、百貨商場疏導交通。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市警察局長吳坤旭16日就任時，市長張善政特別提到，春節將至，桃園多處將湧現觀光人潮，交通面臨很大的挑戰，對於春節期間交通疏運極為重視，為確保用路平安及交通順暢，吳坤旭特別指示交通警察大隊依桃園交通特性，並參酌歷年經驗，制定專案計畫，並加強各大旅遊景點、百貨商場交通疏導工作，全力維護春節連假期間行車安全及順暢。

春節連續假期為1月20日至1月29日，共為期10天，預估返鄉人、車潮將集中於除夕前2日的1月19、20日，桃市警局重點規畫加強旅運處所如高鐵桃園站周邊、桃園、中壢火車站及聯絡外縣市之交通幹道、各交流道周邊道路等交通疏導工作，讓民眾能順利、平安返家團圓。

桃警針對「酒後駕車、超速、闖紅燈」等違規行為加強執法。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市大溪、復興區及永安、竹圍漁港向來是春節旅遊熱點，今年桃園市國道各交流道雖無實施高乘載管制，但呼籲大眾出遊前務必提前規畫、安排，並運用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968、Google地圖」等應用程式查詢交通狀況，避開易壅塞路段與時段，減少因車多延時。

桃市警局各分局也將利用新聞媒體、臉書社群、機關網頁、CMS等途徑加強春節期間路況即時訊息傳遞，並結合警察廣播電臺說明轄內各項交通管制疏導作為、即時路況，並提供替代道路或改道訊息。

另外提醒用路朋友，1月22至24日國道1號平鎮系統交流道南下匝道0至12時封閉，請用路人提前規畫行程並運用替代道路，大溪往觀音方向可直行台66線快速道路後沿台61線或行駛台1線南下，往大溪方向則請改道行駛國道3號大溪交流道或沿台3線南下行駛。

春節期間，桃警守護一直都在，為喜迎新春，請用路人務必心平氣和、遵守交通法規，開車、騎車不要「兔」飛猛進，桃市警局敬祝各位市民朋友、鄉親長輩：心想事成、前「兔」似錦、順心平安、諸事大吉。