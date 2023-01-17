大陸自本月8日解封邊境，據大陸國家移民管理局消息，實施解封邊境後，日均檢查出入境人員50.1萬人次，較實施前上升48.2％；日均受理出入境證件34.1萬本，較實施前上升129.4％。

大陸國家移民管理局今日上午舉行記者會，發言人林勇勝表示，大陸國家移民管理局自8日起，正式實施新冠病毒感染「乙類乙管」後優化移民管理政策措施，有序恢復水陸口岸客運通關、恢復受理中外人員出入境證件審批簽發。

林勇勝指出，實施以來，大陸國家移民管理局加強流量監測綜合分析，準確預判出入境增長主要人群和重點通行口岸，開足3200餘個申辦證件窗口和53個口岸的邊檢查驗通道。北京首都、上海浦東、廣州白雲、深圳福田、珠海拱北、內蒙古滿洲里等大型口岸通關順暢，排隊候檢時間均不超過30分鐘。

林勇勝介紹，目前，大陸全國移民管理機構日均檢查出入境人員50.1萬人次，較實施前上升48.2％，是疫情前的26.3％；日均受理出入境證件34.1萬本，較實施前上升129.4％，是疫情前的54.5％。