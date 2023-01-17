春節疏運在即，一群台鐵員工卻因低薪而難過年！台鐵產業工會今（17）日赴交通部前陳情抗議表示，去年底台鐵終於宣布發放留才津貼2000元、司機員3000元，但卻排除1千多名營運人員，理由是這些營運人員因為薪資未滿3萬，之前已經調過薪水。台鐵產工表示，低薪歸低薪，留才歸留才，不應混為一談；產工爭取的是合理調薪，而不是施恩似地「暫時支領」未來的薪水，代價卻是5年內不得調薪。

去年8月因為中華快遞工會罷工，社會大眾關注到交通部轄下事業單位低薪慘狀，台鐵才以「改善低薪」的名義將1138名薪資未滿3萬的營運人員以「暫支薪點180點」的方式調薪至3萬40元。

台鐵產工秘書長朱智宇說明，台鐵營運人員中薪資最低的服務佐理，起薪的薪點是160點、2萬5905元，若表現良好每年可晉薪1級也就是4薪點；現在「暫支180點」等於是預支5年後的薪水，但代價就是5年內都不得調薪。

問題是當初調薪就是因為太低薪，台鐵營運人員比港務、郵政單位同職位、同薪點的人員足足少了1萬元；何況「暫支薪點180點」只比3萬元多了40元就號稱逾3萬元，扣掉勞健保實領還是不到3萬。

台鐵產工理事劉仲書表示，回顧去年爭取留才津貼的過程，交通部根本毫無誠意，完全是工會抗爭得來的結果。當時交通部還想用「關鍵職務津貼」來排除7千多位台鐵員工，想分化員工，引發不滿，產工去行政院、交通部數度抗議，去年底交通部才修改為司機3000元，運工機電2000元，但仍排除了1138名營運人員。

台鐵營運人員代表賴師傅表示，他是2019年透過營運人員招考進來的服務佐理，當時也考了筆試、面試、體能，一開始每月實領約2萬4，規章上也都有寫，他也知道。「這個薪水要養家活口實在難，但我願意拚！不過我沒想到台鐵的調薪制度如此不堪，試問就算不論每年的通膨物價漲幅，一個月2萬多如何留住人呢？」

賴師傅說，去年「改善低薪」後他調薪1800元，但這次留才津貼是2000元，沒他的份，所以算起來是交通部欠他200元。說到底，交通部不能將留才津貼和改善低薪視為兩次「加薪」，大打迷糊仗；員工爭取的不是「加薪」，而是合理調整薪資樓地板及天花板。

最後台鐵由人事室副主任出面接受陳情書，並表示正在研議相關方案報行政院。

人在交通部樓上舉行新春記者會的交通部長王國材指出，台鐵去年的留才方案，綜合考慮到薪資3萬元以下的低薪同仁，考量其工作辛苦，薪水都已調整，明年元旦台鐵公司化後，各條例、辦法都對台鐵有很多協助，包括資產開發等，如果要再加薪，建議等明年公司成立，營運好轉後再談第2波。