星宇航空今日公開甫於去年10月底交機的全新A350機艙內裝，並宣布該機型執飛之短程航線正式開賣。星宇航空的A350歷經將近三個月的驗證程序，終於將在本月20日上線執飛，初期將飛航亞洲區短程航線，提供三艙等服務，眾所矚目的洛杉磯則將於4月底盛大開航。

星宇航空A350為全台唯一配置個人拉門空間的頭等艙及商務艙機型，共有四艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位，為Airbus亞太區首架進化版A350，客艙增加4吋寬度，提供更寬敞舒適的乘坐空間。

機艙內裝設計則再度由 BMW Designworks 操刀，除延續「Home in the air」舒適如家的雅緻質感，更新增多處巧思設計，令整體奢華感大幅升級。星宇航空獨家打造的情境燈光，為在節慶時序間搭機的旅客增添過節氛圍。農曆春節以白光及橘光營造溫暖又優雅的過年喜氣；中秋節結合藍光及橘光，表現一輪滿月高掛在微涼的秋天夜空，也代表家人團圓的溫暖；聖誕節則不同於一般的紅綠印象，選用白光搭配藍光打造「白色聖誕」，帶給旅客浪漫靜謐的聖誕氣息。

機艙內裝也處處充滿設計巧思，旅客一踏進機艙，首先映入眼簾的是典雅的動態迎賓飾板歡迎著每位旅人，星宇航空A350為全球首架設置動態迎賓飾板，以優雅的微暈燈光，展現樹葉緩緩萌芽到茂盛，商務艙後方牆面也設置動態飾板，模擬擺放著雅緻瓷器的家中，呼應「Home in the Air」主題。

頭等艙帶給旅客極具奢華感的個人包廂空間，大面積運用玫瑰金及菱格紋增添奢華感，從座椅到內部牆面，皆以傑出工法呈現不同形式的菱格紋路。每個座艙皆配有60吋全閉式拉門、專屬置物櫃及衣物櫃、Mini Bar及無線充電盤。

座椅除了可呈現全平躺讓旅客好好睡上一覺，更具備Zero G體感模式，模擬人體最能放鬆的零重力姿態，並設置腰部三段式氣壓按摩，減輕長途飛行的疲勞，四向調整扶手可向前調整放下，平躺時便可享受加寬的手部空間，座艙內部牆面選用隔音性佳的材質打造，大幅提升休息品質，星宇航空集結各項巧思設計，造就出A350隱密度絕佳的頭等艙個人包廂空間，頭等艙目前暫不銷售，將於洛杉磯航線開賣後開放預訂。

商務艙座艙也具優越的質感及隱密度，沈穩曜石灰的座艙搭配溫潤質感的布椅套，搭配別出心裁的個人檯燈，替座艙增添精品質感，每個座艙皆配有48.5吋全閉式拉門、專屬置物櫃及無線充電盤，並且同樣可以享受全平躺、Zero G及腰部三段式氣壓按摩，讓旅客在屬於自己的精巧空間中，度過最寧靜舒壓的空中時光。

星宇航空A350個人娛樂系統也大升級，全機配備4K高解析畫質螢幕，並且能連接個人藍芽無線裝置，讓旅客能選擇使用自己最習慣的耳機設備。螢幕尺寸也追求最高境界，頭等艙32吋、商務艙24吋超大螢幕，戴上耳機跳進星宇航空的娛樂世界，身歷其境電影情節，體驗最震撼的機上視聽饗宴。

星宇航空A350即將於1月20日起飛航亞洲區域航線，該機型第二架也甫於本月9日順利交機抵台，今年四月即將啟航洛杉磯，帶著精品級的硬體設備及特選的台灣美饌，服務更多來自世界各地的旅客。