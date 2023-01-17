訪查各方意見的路透社17日指出，為了壓抑大漲的通膨，以及避免當地貨幣令吉再度走貶，升息頗積極的馬來西亞央行，近日應該還會再度調高利率1碼到3%，也就是重回疫前的水準。

大馬本波升息循環是在2022年5月啟動，算是亞洲區率先調升利率的幾個國家之一。迄今，已經升息100個基本點，也就是4碼至2.75%。不過，還是未能抑制當地4%的通膨。外界預估，馬來西亞今年通膨平均在3%，也高於兩個月前預估的2.8%。

經濟專家認為，馬來西亞整體通膨應該已經到頂，不過還是在歷史相對高點。再者，當地核心通膨數值也沒有明顯大減，故大馬央行不太可能不升息以對。

在馬幣令吉方面，兌美元匯價2022年共貶至少5%，路透社預估，令吉未來3個月有機會再走貶4%左右，當地通膨可能因為貨幣孱弱再度上升。原油淨出口國之一的馬來西亞，2023年GDP估4%，2024年可望來到4.5%，符合官方預期範圍4%到5%。