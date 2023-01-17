大陸觀察者網報導，大陸國新辦17日記者會，大陸國家統計局發布數據。2022年大陸全國房地產開發投資13兆2895億元（人民幣，下同），比上年下降10.0％；其中，住宅投資10兆0646億元，下降9.5％。

與此同時，國統局還發布了2022年商品房銷售和待售情況。

2022年，商品房銷售面積13億5837萬平方米，比上年下降24.3％，其中住宅銷售面積下降26.8％。商品房銷售額13兆3308億元，下降26.7％，其中住宅銷售額下降28.3％。

2022年末，商品房待售面積5億6366萬平方米，比上年增長10.5％。其中，住宅待售面積增長18.4％。

初步核算，2022年全年國內生產總值 121兆0207億元，按不變價格計算，比上年增長3.0％。分產業看，第一產業增加值8兆8345億元，比上年增長4.1％；第二產業增加值48兆3164億元，增長3.8％；第三產業增加值63兆8698億元，增長2.3％。分季度看，第一季國內生產總值同比增長4.8％，第二季增長0.4％，第三季增長3.9％，第四季增長2.9％。從環比看，第四季國內生產總值與第三季持平。

2022年，大陸全國居民人均可支配收入3萬6883元，比上年名義增長5.0％，扣除價格因素，實際增長2.9％。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入4萬9283元，增長（以下如無特別說明，均為同比名義增長）3.9％，扣除價格因素，實際增長1.9％；農村居民人均可支配收入2萬0133元，增長6.3％，扣除價格因素，實際增長4.2％。

2022年，大陸全國居民人均消費支出2萬4538元，比上年名義增長1.8％，扣除價格因素影響，實際下降0.2％。分城鄉看，城鎮居民人均消費支出3萬0391元，名義增長0.3％，扣除價格因素，實際下降1.7％；農村居民人均消費支出1萬6632元，名義增長4.5％，扣除價格因素，實際增長2.5％。

2022年，全國居民人均食品菸酒消費支出7481元，增長4.2％，占人均消費支出的比重為30.5％；人均衣著消費支出1365元，下降3.8％，占人均消費支出的比重為5.6％；人均居住消費支出5882元，增長4.3％，占人均消費支出的比重為24.0％；人均生活用品及服務消費支出1432元，增長0.6％，占人均消費支出的比重為5.8％；人均交通通信消費支出3195元，增長1.2％，占人均消費支出的比重為13.0％；人均教育文化娛樂消費支出2469元，下降5.0％，占人均消費支出的比重為10.1％；人均醫療保健消費支出2120元，增長0.2％，占人均消費支出的比重為8.6％；人均其他用品及服務消費支出595元，增長4.6％，占人均消費支出的比重為2.4％。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！