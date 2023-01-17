一項新的高科技研究在瓜地馬拉北部和墨西哥南部的茂密叢林裡發現被埋沒千年的路網，連通近千個古馬雅（Maya）聚落，這可能是世界上第一個「高速公路系統」。

互相連通的聚落中，包括先前未曾發現的417個地點。

路透社報導，瓜地馬拉「人類學研究與環境研究基金會」（FARES）團隊負責所謂LiDAR研究，研究結果最早於上月刊登在「古中美洲」（Ancient Mesoamerica）期刊上。

根據團隊今天發布的聲明，上述研究結果是約有3000年歷史的馬雅中心和相關基礎建設的最新發現。

LiDAR技術是利用飛機將脈衝光射入茂密的叢林，好讓研究員不受植被影響，得以繪製下方的古建築地圖。

新發現的建物全都建於馬雅最大城邦出現之前的數世紀，開創了人類在數學和紀錄文字上的重大成就。

研究員說，最新分析揭露的細節中，包含古代世界第一個大規模石製「高速公路或超級高速公路」系統。

研究團隊目前已發現約177公里的寬闊道路，其中有些約達40公尺寬，在地面上架高約5公尺。

研究員也發現了金字塔、球場，以及水庫、水壩、灌溉渠等重要水利工程。

首席研究員韓森（Richard Hansen）說：「這顯示了整個地區同時發展的經濟、政治和社會複雜性。」

這項最新發現可追溯到前古典馬雅時代中晚期，大約是西元前1000年到西元前350年，據信當時許多聚落由米拉多爾城（El Mirador）控制。

在那之後5個多世紀，馬雅文明發展到古典期的巔峰，數十座大城市在如今的墨西哥和中美洲欣欣向榮。