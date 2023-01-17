台北市社教機構春節開放資訊一覽表。（北市教育局提供）

為迎接新年到來，台北市立動物園、天文科學教育館、兒童新樂園春節期間皆正常營業，各自推出好玩又好康的活動。教育局提醒民眾，動物園、天文館及兒童新樂園於21日休館，青少年發展暨家庭教育中心則於20日至29日休館，市立圖書館21日至25日休館。

教育局說明，動物園春節期間正常開館，期間將發行「翻轉未來」限量門票，共有穿山甲、食蛇龜及石虎3款，園內另結合生肖動物特色，進行動物保育教育推廣。22日至24日上午11時於大門入口舞台發送「1元復始 兔年行大運」開運金發放活動，每天限量500個，送完為止。

動物園22日至24日每天上午11時有「鴻兔大展」新春快閃活動，永續食堂初一至初三上午10時至12時發售每日限量500份新春福袋。另有動物認養「兔麻吉」春節專案、翻轉未來任務Line互動解謎遊戲及Pokégenic 尋找寶可夢拍照打卡來園換小禮物等活動。

教育局表示，天文館22日至29日正常開館，上午9時、9時40分、10時20分將於宇宙劇場推出科學動畫片《星座與神話》，每場300位依序免費入場。大廳則有「天兔跳格子」，邊玩還可認識月相變化、八大行星及星座等。

上午11時前則可購買超值「一日暢遊券」，一券暢遊展示場、宇宙探險與劇場。憑當日暢遊券或劇場、探險車任兩種票根，即可參加抽紅包、兌換小禮物，每日上、下午共600個。

教育局指出，台北市兒童新樂園22日至29日正常開園，期間推出多項優惠活動，包含生肖屬兔的民眾在22日至26日期間免費入園，還有「跳加官」快閃表演、發送限量福袋、拍照打卡等活動。

民眾在20日、22日至2月11日下午4時後入園，原價200元的星光樂Fun券有對折優惠，100元即可無限暢玩13項設施到晚間8時。

教育局表示，兒童新樂園與國內專業團隊及藝術家合作推出「2023尋龍祭大冒險｣，春節期間引進國外原裝擬真恐龍，打造台灣的恐龍親子劇原創劇碼，首創8公尺恐龍0距離沉浸式體驗，再結合恐龍市集、巨型恐龍氣墊等設施，絕對是北部最大吸睛亮點、必逛行程之一。

教育局說，圖書館21日至25日休館，27日起正常開館。不過有為市民整理適合學童的農曆春節閱讀書單，歡迎參閱春節閱讀書單，來場春節的心靈饗宴。