立委傅崐萁今集結花蓮玉里大橋南下橋附掛管線單位，溝通協調一併管遷，以利加速施工進行及縮短工期。（羅亦晽攝）

台9線花蓮玉里大橋是南區交通要道，去年因918強震受創，北上橋經補強開放雙向通行，南下橋結構受損嚴重持續封閉。公路總局評估決定斥資41億原地重建新橋，不過南下橋下方附掛許多單位管線，原預計採2期程施工，需費時31個月才能完成，經立委傅崐萁集結管線單位溝通協調，同意在半年內將管線遷移至北上橋，大幅縮短工期至25個月，待南下橋完成後，將啟動北上橋重建作業，盼能在4年打造全新橋樑，提升行車安全。

玉里大橋由北上橋與南下橋組成，分別在1977年、1994年建造完成，由於橋樑位於板塊交界處，每年長高3公分，考量安全，公路總局原預計藉「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」於2024年改建完成，孰料去年碰上918強震，兩座橋梁受創，其中南下橋經檢視後，結構破損無法通行，現仍封閉，只剩北上橋經補強後，暫改由雙向道通行，並展開大橋重建計畫。

負責玉里大橋重建工程的蘇花改工程處長李宗仁指出，原先考量交通維持，南下橋採2階段施工，規畫需31個月，經傅委員去年12月底前往勘查，指示公路總局研議縮短整體工期，以利儘速恢復交通及提升通行安全。

李宗仁說，經研議發現南下橋有多條管線，包含陸軍二支部軍油管、自來水水管、中華電信等單位電信管及台電電力管等，如能將一併將管線遷移至北上橋，便能一次將南下橋打除重做，工期將縮短至25個月，因此請傅委員擔任溝通橋樑，與各單位協調是否能一次完成管遷作業。

傅崐萁今集結各管線單位溝通協調，大家均同意在半年內將管線遷移至北上橋，方便橋樑施作工程，第九河川局也核備公路總局的拆橋及施工的相關使用申請。

立委傅崐萁（中）今集結花蓮玉里大橋南下橋附掛管線單位，溝通協調一併管遷，以利加速施工進行及縮短工期。（羅亦晽攝）

傅崐萁表示，行政院先前核定「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」經費為96億，經爭取後提升至152億，相信所有橋樑與道路修繕改建會有更多預算執行。玉里大橋是座危橋，改建工程延宕已久，經多次流標與預算提升後，日前終於順利決標，不過希望能縮短重建期程，因此與管線單位溝通協調一併將管遷至北上橋，加速啟動南下橋重建作業，待其完成後，接著換北上橋，盼以半半施工方式，讓南區鄉親有條安全大橋可使用。

李宗仁說，新的玉里大橋將採鋼構形式施工，並配合橋樑每年3公分落差，加做活動性支撐墊，以利調整每年生成的高低差，且其餘裕量能可容納至60年，代表橋樑在未來60年均能維持安全狀態提供大眾通行。