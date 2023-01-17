竹市警拍防搶微電影，結合最夯日劇動員正妹里長。

年關將屆，各金融機構容易成為歹徒覬覦目標，新竹市警二分局進行防搶演練，為達宣導效果，結合時下最夯日劇「今際之國的闖關者」，並邀請轄內正妹里長何芝寧參與演出，將防詐、防搶訊息以生動方式呈現，除測試員警、銀行應變能力外，也提醒民眾小心詐騙集團慣用話術。

警方指出，影片中防搶情境模擬有1名歹徒持槍行搶，行員見狀伺機按下警鈴，通報警方迅速到場圍捕，同時保持鎮定，記下犯嫌特徵及交通工具、逃跑路線，提供即時且正確資訊，讓警方能迅速通報攔截圍捕。

參與演出的何芝寧說，這次體驗很新奇，平常很難看到警察私底下活潑的一面，拍攝過程中也會看到有趣畫面，很容易笑場，導致有些場景有重拍幾次，例如有段情節是歹徒跑過來，員警要過肩摔，這段重複拍多次，但感覺大家都樂在其中。

首次參與宣導片拍攝是否感到困難，何芝寧舉例，像是去銀行搶劫，其他行員在旁邊看也都快笑場，這次扮演土屋太鳳飾演的女主角宇佐木柚葉，她說自己也之前看過這部戲，自認飾演的橋段都算簡單，輕鬆自然演出即可，沒有太大困難。當時找上她拍銀行防搶演練，因先前未曾試過拍宣導影片，她聽到與警局合作，能協助推廣防搶，認為很有興趣於是答應嘗試。

竹市警二分局長蘇偉荃說，時值警政署「加強重要節日安全維護工作」期間，本次防搶演練結合識詐宣導，並邀請轄內里長參與，期透過警民及銀行端同心協力合作，深入地方社區共同打擊犯罪，讓民眾安心。

春節期間金融機構及財物匯集處所現金流量倍增，第二分局除針對金融處所、人潮聚點加強巡守外，也提醒民眾外出領款應提高警覺，若有提領大量現金需求，可聯繫轄區派出所協助護鈔，長期外出亦可申請加強住宅巡邏安全維護服務。