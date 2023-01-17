台灣民意基金會今公布最新民調，以2024總統大選民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭來說，賴清德以三成四支持度居冠，三成一支持侯友宜，二成二柯文哲。賴清德領先侯友宜2.6個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析認為，柯文哲要是不選，民進黨8年執政可宣布結束。

游盈隆認為，柯文哲若說不參選總統，會底動山搖，民進黨八年執政可以宣布結束，藍白群眾重疊性很高，「阻止大金剛越過淡水河」，民進黨最高策略應是「讓柯文哲出來」；但民進黨沒那麼大能耐操控侯友宜不參選、柯文哲參選。他說，事實上柯文哲非選不可，「他不選要幹嘛？已經跟台大辭職，變成孤獨老人」，因此柯文哲勢必一戰，所以民進黨要感謝柯文哲，是民進黨大大貴人，若「拎北不選」，總統府、行政院及民進黨要大地震。只是柯看文哲要帶著什麼心情參選。

依該總統大選民調顯示，34％支持賴清德，31.4％侯友宜，22.3％柯文 哲，5％尚未能決定，7.2％沒意見、不知道、拒答。顯示2024總統大選很可能一開始就進入割喉戰， 兩大黨候選人差距將非常有限，柯文哲似乎也有一拼的本錢。

游盈隆指出，和上個月相比有驚人的轉變，侯支持度銳減7.3個百分點，賴清德激增5個百分點，柯文哲也向上提升4.5個百分點。賴清德後來居上，顯示2024總統選民支持度的揮發性很高，現階段沒有誰能「穩定的領先」。

他認為，侯上個月雖獲 38.7％高支持度，但隨著2022勝選激情逐漸平息，個人參選總統態勢不明，及因受限新北市長角色，不能在全國性事務有所發揮，以致於整體支持度急遽下滑。賴清德已經準備參選總統近四年，早已擁有可觀支持者，過去一個月投入民 進黨主席選舉，那是一人的選舉，尤其是民進黨敗選後最低迷黯淡的時刻，一人獨享全國鎂光燈，有民進黨救星的架勢，他因此而後來居上超越侯友宜，完全可以理解。

近一步分析，柯在20-34歲佔有絕對優勢，不低於四成四支持度遙遙領先賴侯；侯在35-64歲以三成八支持度獨占鰲頭；賴清德則在65歲以上選民中一枝獨秀，擁有四成三高支持度。中性選民中，二成六挺侯友宜，一成九挺柯文哲，一成七挺賴清德。

6都16縣市角度看，賴清德目前在新北市、台中市、台南市 及高雄市領先侯柯兩人；侯友宜在台北市和桃園市領先賴柯；在6都以外16縣市，賴侯平分秋色。柯文哲在全國各地皆居下風。