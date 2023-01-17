南韓知名女演員李施昤（이시영），出道多年憑著甜美外表與超反差的結實身材受到矚目，加上她自然又生動的演技，與自然不做作的個性，讓她即使結婚生子又承認整形，仍受到大批粉絲的喜愛，IG吸引超過342萬人追蹤。而私下十分熱愛戶外運動的她，在今年元旦時曾曬出揹著5歲兒登「漢拏山」的照片及影片，意外引發虐童爭議，但李施昤似乎不以為意仍持續分享工作側拍，但沒想到今（17）日她曬出帶著兒子工作10小時的側拍照，又再度被罵爆。

李施昤私底下十分熱愛拳擊及戶外運動，生下兒子後身材仍維持的相當結實纖細，而與兒子感情相當好的她，本月1日曾在個人IG上，曬出揹著兒子攻上海拔1947公尺漢拏山的雪景照及影片，並開心表示「沒想到竟然和你一起來爬漢拏山，雖然你比想像中還重也快把我重死，但仍充滿意義，也感到十分幸福及感謝」，最後她也不忘調侃兒子「因為揹著快20公斤的你，我彷彿矮了1公分，臉也被曬黑了，但還是謝謝你願意跟我一起來」。

而照片中的母子2人臉上雖滿是笑容，卻被不少網友批評「根本是在虐童」、「帶小孩登上這麼高的山，都不怕出事嗎？」、「天哪！好危險喔！竟然用揹的」等等，意外引發爭議，但李施昤本人卻始終沒有對外回應，仍不斷PO出工作側拍照。

而今日李施昤再度PO出工作照，表示拍攝日偏偏剛好遇到假日，讓她只能帶著兒子一起來工作，但兒子卻相當貼心，不僅會幫忙開門、看拍攝成果，也會學起攝影師拿起手機幫她側拍，而過程中兒子雖然會不斷詢問什麼時候結束，還是乖乖陪伴她拍攝整整10個小時，讓她感到相當欣慰。

沒想到貼文一出，再度引爆部分網友怒火，認為她的行為就是在虐童；但不少網友也跳出來護航，認為每個媽媽都有自己帶孩子的方式，旁人沒資格插手，而且她的兒子看起來很開心，對他來說也是一種特別的回憶，意外引發雙方論戰。