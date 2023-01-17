台股虎年封關日早盤雙王漲跌不同調，台積電（2330）2個半月股價拉升約36％，再加上美股昨天未交易，今（17）日拉回整理，暫守住500元大關，年線形成反壓；而股王大立光（3008）穩住2,000元大關，今早盤上漲40元，反彈遇5日線。

台積電年線向下彎，今天年線（504.88元）位置略低於505元，面對年線向下的壓力，台積電今天「近關情怯」，今天最高價504元，最低一度跌破500元大關，來到499.5元，但隨即就回到500元之上。

到上午11點時，台積電股價約在502元小跌3元附近，隨著今天虎年台股即將封關，今天市場交投清淡，成交量不到1萬張。

股王大立光近二天表現堅挺，今天再拉出小紅棒，早盤2,090元，蓄勢重返5日線2,098元，但同樣上檔遇有壓力，再加上今天台股即將封關，市場買盤縮手，到上午11點過後，成交量也只有300餘張。