過去一年之間，法國國防工業公司Nexter的155釐米的凱薩自走砲系統（CAESAR）刷新了銷售紀錄，除了法國本身自己加購之外，還包含立陶宛、捷克以及比利時，都先後向法國下了訂單，全年狂銷55輛。法國凱撒輪型自走砲儼然已經成為世界上的搶手貨。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）16日報導，來自4個不同國家的合約，使得各種型號的凱薩自走砲系統訂單來到了55台。立陶宛國防部長阿努薩斯卡斯（Arvydas Anusauskas）29日在與法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）開會後證實，立陶宛正式簽署了購買18台法國凱撒自走砲2型（CAESAR 6x6 Mk2）的軍購合約。

而捷克共和國也訂購了10台凱薩自走砲（CAESAR 8x8）以增強2021年訂購的52套系統。比利時訂購了9輛，而法國自己也添購了凱撒自走砲2型，以補充從法國陸軍庫存轉移到烏克蘭的系統，過去一年當中法國Nexter可以說取得了非常漂亮的成績。

A 🇫🇷 @Nexter_Group revelou que o seu sistema auto-propulsado de artilharia de campanha de 155 mm CAESAR foi adquirido a 18 exemplares em 2022 para o 🇫🇷 @armeedeterre, a 10 exemplares para a 🇨🇿, a 18 exemplares pela 🇱🇹 e a 9 exemplares para a 🇧🇪 @Belgian_Army. pic.twitter.com/csrE8jVrBQ — Defence 360° (@Defence360) January 14, 2023

6輪版的凱薩自走砲2型是該系統中的最新版本，是Nexter因應2021年法國國防採購局（DGA）為法國軍隊提出的要求所開發，它結合了阿奎斯（Arquus）公司設計的新底盤、加強防護的車廂和現有的155釐米火炮系統。。

6輪版的凱薩自走砲2型是該系統中的最新版本，是Nexter因應2021年法國國防採購局（DGA）為法國軍隊提出的要求所開發。（Nexter）

凱薩自走砲系統搭載155釐米52倍徑火砲，車上備有18發炮彈，通常由5名乘員操作，但如果有必要，凱薩可以只由3名組員操作。使用增程全口徑（ERFB）炮彈，它的射程約為42公里，使用火箭增程彈，射程超過50公里。該系統與一個電腦化射控系統相結合，提供自動控制。而從就砲位、射擊到變換位置，凱薩的速度很快，可以在2分鐘內發射6發炮彈並脫離原先射擊位置，有效必免被敵方反砲擊。

除了過去1年當中新增加的使用國之外，過去已經有300門凱撒自走炮銷售到7個不同的國家，其中包含沙烏地阿拉伯、丹麥、印尼、泰國、捷克、摩洛哥。