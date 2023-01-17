美國去年10月提出對中國大陸出口晶片製造技術的新限制，要求西方盟國跟進，擁有全球最大光刻機企業艾司摩爾（ASML）的荷蘭多次表示不滿。荷蘭外貿與發展合作大臣施賴納馬赫爾（Liesje Schreinemacher）近日再度表示，荷蘭不會草率同意美方新規，「不會因為美國向我們施壓了兩年，我們就必須簽字同意」。

路透報導，施賴納馬赫爾當地時間15日在荷蘭政論節目Buitenhof做出上述表示。而荷蘭首相呂特預計17日訪問美國，將與美國總統拜登討論關於對華晶片技術出口的政策問題。

「我們已經與美國人談了很長一段時間，但他們在去年10月推出新規定，這改變了競爭環境」，施賴納馬赫爾表示，「所以你不能說因為他們已經向我們施壓兩年，現在我們必須簽字同意，我們不會」。她還透露，荷蘭正在與日本、韓國、德國和法國等進行談判。

去年10月7日，美國商務部繼2018年之後再度推出一系列對中國大陸半導體產業的制裁措施。報導稱，拜登政府原計畫勸說日本與荷蘭等一同採取行動，不過未能成功。

根據Buitenhof在社交平台推特的發文，施賴納馬赫爾還表示，與中國大陸脫鉤是一種幻想，「我們必須減少依賴，但這並不意味著我們與中國的貿易往來為零」。她強調，「我們絕對需要美國人，但是美國人也需要我們」，而荷蘭不止與美國進行談判，交流的範圍要廣泛得多。

報導稱，早在美國前總統川普時期，荷蘭當局在美國施壓之下，就宣布禁止向中國大陸出售最先進的極紫外線光刻機（EUV）。不過在2021年，荷蘭還是向中國大陸出口了價值20億歐元的其他光刻機。

而對於相關遊說，ASML去年7月在披露財報時曾發出警告稱，如果美國迫使該公司停止向中國大陸銷售其主流光刻設備，全球半導體供應鏈將面臨中斷。