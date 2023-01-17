傳聞2024總統大選國民黨可能不採正式初選，為新北市長侯友宜開綠燈。侯友宜今（17）日上午出席氣象局新北園區合署辦公廳舍啟用典禮時表示，每個人在自己的角色，扮演好自己的工作，盡心盡力不分你我，大家團結在一起，最重要的是要為國為民做出好的成績，讓我們的國家能夠進步，讓人民在這一塊土地能夠安全跟繁榮，所以我們大家都是用你跟我不分族群、不分任何黨派，好好打拚讓我們中華民國、讓我們台灣會更好。

另有民調指出，賴清德微幅領先侯友宜2.6個百分點。上午侯友宜被問到對此看法，他說，他現在是新北市的市長，最主要有2030的願景工程要努力把它實現當中，像今天的中央跟地方一起合作的新北氣象局的園區能夠正式開幕，能夠做好事先預防的觀測氣候準備，讓民眾能夠減少災害所帶來的損失，這才是我們該做的事情，所以我們非常謝謝氣象局、營建署跟新北市並肩作戰，能夠守護我們國人的安全。