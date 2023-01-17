基隆市長謝國樑表示，將自農曆春節期間，強化路口禮讓行人的執法。（張志康攝）

基隆市長謝國樑17日舉行市務會議會後記者會，宣布將會在過年期間強化基隆市行人友善政策。他強調，雖然現有的道交條例已有針對路口禮讓行人的相關罰則，但基隆市的車輛未禮讓行人已成常態，市府將與警察局及交通處合作，自過年期間起強化取締未禮讓行人。

謝國樑表示，他一直希望能夠將基隆打造成溫暖、友善的城市環境，他身為父親，也常帶著孩子在城市裡漫步。他一直覺得，不管是父母帶著孩子，或是孩子牽著年邁的爸媽，經過路口時，常會有安全的顧慮。

謝國樑說，他徵求交通處與警察局的同意，將自過年期間起，加強宣導友善行人的政策，希望用路人能夠依照《道路交通管理處罰條例》的相關規定，主動禮讓行人，尤其是針對孩童及長者。

依現行道交條例的第44條及48條相關規定，若汽車駕駛人行經行人穿越道，遇有行人穿越時，不暫停讓行人優先通過者，處新台幣1200元以上3600元以下的罰鍰。

謝國樑指出，雖然道交條例早已行之有年，但基隆市區許多道路上，車輛在路口不會禮讓行人已成常態。因此，基隆市政府將自過年期間加強宣導、加強執法。同時，謝國樑也鼓勵民眾若在路上發現不禮讓行人的車輛，也歡迎民眾提出檢舉。

謝國樑強調，目的是希望基隆市的市民能夠理解，每個人都有可能會成為行人，汽車禮讓行人是天經地義的事情，也是城市生活的基本要件。他也呼籲民眾駕駛懷著同理心，禮讓行人是城市生活的基本要件。

基隆市交通處長王圳宏表示，為維護行人的權益，也考慮在較大的路口試辦行人保護時相號誌，但更希望能透過宣導方式，讓用路人自主養成禮讓行人的習慣。