黃男在台幹部28歲楊姓、38歲黃姓女子2人，遭警方於路邊攔下逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方於楊、黃女以及其他成員中，查獲手機8支、筆記型電腦1台、帳戶存摺11本、被害人身分證件7張、外交部領事局收據6張、筆記數批等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

又一柬埔寨詐騙集團落網！綽號「大胖」29歲黃姓男子以及在台幹部28歲楊姓、38歲黃姓女子等12人，涉嫌以「一條龍」服務，誘騙國人至柬埔寨淪為「豬仔」。刑事局南部打擊犯罪中心獲報，經追查下，去年底陸續將黃男、楊黃2女全員緝捕到案，全案依人口販運防制法等罪嫌移送法辦。據悉，黃男曾招募遭指控「真正的人蛇」、騙200名國人「安哥」劉姓男子到柬埔寨，後劉男自立門戶離去，目前尚未落網。

去年柬埔寨詐騙案令社會人心惶惶，南打中心於去年8月間，透過警方筆錄中，得知從去年4月起，陸續有台灣各地被害人親屬向警方報案，稱自身家人遭跨國人蛇集團誘騙至柬埔寨當「豬仔」。

經過南打中心進行人流比對、金流分析、犯罪歷程剖繪等方式調查，鎖定綽號「大胖」黃男，黃男在柬埔寨西港園區一間「波特蘭公司」擔任人事主管，指揮在台幹部楊、黃女於臉書社團刊登手握萬元美金的照片，並宣稱「包吃住機票」、「帶你看看世界」等海外高薪打工廣告，吸引許多人前來應徵。

被害人看到廣告並主動聯繫時，楊、黃女再指派其餘集團成員協助被害人申辦出境前護照、旅館住宿、機票訂位與機場接駁，透過「一條龍」服務，將被害人送至柬埔寨。

當被害人抵達柬埔寨後，就會被黃男帶走，被沒收手機、護照，被害人察覺時已為時已晚，被帶至「波特蘭公司」套房內，從事網路詐騙。

黃男用柬埔寨詐騙所得，先換成泰達幣虛擬貨幣，並與台灣虛擬幣商換成等值台幣，同時幣商將台幣匯入楊、黃女帳戶，2女再轉給在台共犯「薪資」與「工作費」，4個月總金額達92萬元。

直到去年8月間，柬埔寨詐騙案逐漸浮出水面，引發國際間的撻伐，柬埔寨政府也加入掃蕩，西港園區也被列為當地政府清查目標，後來「波特蘭公司」先驚覺有異，提早出走，也將豬仔就地釋放，而此時黃男假扮成豬仔，企圖魚目混珠，去年9月底，跟著豬仔一同搭機返台。

但黃男尚未預料，警方早已鎖定他，黃男一下飛機後，就遭到警方逮捕；在黃男落網前幾天，楊、黃女也在台南市區的街道上，遭到攔車逮捕。

後續南打中心與各地警方合作，於去年10至12月間，將其餘共犯、幣圈水商共9人於台南市、新竹市、桃園市、新北市、彰化縣等地逮捕，並查獲手機8支、筆記型電腦1台、帳戶存摺11本、被害人身分證件7張、外交部領事局收據6張、筆記數批等證物。

據了解，黃男去年2月間開始到柬埔寨從事詐騙，也曾招募過騙了200多個台灣人來柬埔寨、綽號「安哥」劉男，後來劉男自立門戶，目前尚未落網。

據了解，在台共犯每招募1人，黃男均給1萬5000元至2萬元的獎勵費，也要求柬埔寨的被害人一同招人，但被害人認為自己是受騙，所以不願認真工作、招募其他國人，除了績效非常差外，也尚未招募其他國人。

警方指出，經過楊、黃整理的名冊中得知，近半年期間共誘騙31名國人出國，其中部分國人因察覺有異而未出境，另11名出境之國人在政府救援下已於去年8至9月期間陸續返國。全案依妨害自由、人口販運防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。警方仍持續溯源抓查，釐清是否有其餘共犯以及被害人。