春節前夕收到AppleID遭盜怎麼辦？后里警熱心極力幫排除。(警方提供)

后里區一名38歲的張姓女子，日前驚慌失措的走進大甲分局后里分駐所，警員陳禹帆見張女神情緊張、身體微微顫抖，主動關心安撫張女情緒；原來是張女操作手機不慎導致Apple ID遭盜用無法取回；張女經員警細心分析、耐心陪同操作後，讓她解除心中不安、及時止付，減少損失。

警方指出，張女當日下午4時初收到電子郵件，電郵內文稱張女的 Apple ID有可疑消費紀錄，要求張女點擊內文提供的連結以此否定非本人消費，張女一時不察依照指示點擊後，發現自己的Apple ID無法登入，且Apple ID綁定的手機號碼亦遭更改，當下不知如何是好，腦袋一片空白，本能反應地奔向就近的派出所尋求協助。

后里分駐所警員陳禹帆見張女操作手機時，不斷顫抖，立即安撫其情緒，也答應會陪同她一起排除這狀況、要她別緊張；經過員警陳禹帆溫柔與堅定的口氣，讓張女重拾安全感，警員陳禹帆立即提供解決方法並在旁協助張女逐步操作。

警方說，首先第一步，先向手機綁定的信用卡掛失、聲明當天的消費非本人所為；第二步，向電信公司要求取消小額付款功能；第三步，向 Apple客服聲明AppleID遭盜用、iTunes上面的消費皆非本人。經員警耐心一步一步陪同操作下，讓張女成功止付且搶救遭盜刷近三萬元的損失。

大甲警分局呼籲，民眾遇可疑情況時，應立即撥打110或就近至派出所諮詢、尋求協助，除能幫助警方打擊詐騙集團，亦避免將辛苦賺來的財產拱手讓人。