日本立憲民主黨副幹事長青山大人及參、眾議員等一行人，17日拜會新竹市長高虹安，雙方就經貿、文教、科技產業等議題交流，高虹安表示，台灣與日本交流相當頻繁，不管是公部門、企業、民間團體都有許多來往，國民外交相當成功，兩國間的情誼也越加深厚。

高虹安指出，日本政府在2021年捐贈台灣6梯次420萬劑的AZ新冠肺炎疫苗，數以百萬計的台灣民眾因此受惠，在台灣缺乏疫苗的時候，日本政府快速且即時的反應，見證兩國友好情誼，而日本連續5年都是台灣人出國旅遊的首選，在目前疫情逐漸解封之際，相信雙方旅遊人次一定可以再創高峰。

她也對於日本政府的積極支持表達由衷感謝，在2021年日本參議院無異議通過支持台灣加入世界衛生組織（WHO）提案，以及2022年建立CPTPP時也已考量台灣加入，日本積極支持台灣的國際參與、提升台灣國際能見度，盼未來能持續深化兩國情誼。

高虹安說，新竹市身為高科技國際城市，相當重視國際間交流互動，在疫情爆發前，新竹市與日本姐妹市岡山市，每年都會定期訪問、拜會、觀摩，借重雙方的市政推動經驗，彼此學習也共同進步。

此外，在產業方面新竹科學園區也吸引了大量國際資金投入，帶來許多跨國技術合作，目前日商公司占竹科外商公司比例已超過1成，台日產業往來之密切可見一斑。

高虹安也稱許日本立憲民主黨，2020年成立後成為日本國會參眾兩院第1大在野黨，在許多時候發出寶貴聲音，為人民爭取權益，打造讓每位國民都感到幸福的社會，實屬不易，而台灣屬於民主社會，同樣為人民發聲，致力於為人民爭取更多權益，盼透過雙方交流互訪、溝通合作，共同促進東亞地區和平永續的國際關係。

日本立憲民主黨副幹事長青山大人表示，所屬的茨城縣與新竹市類似，是座有許多高科技產業的科城市，而台積電也將去熊本設廠，由此可見台日科技交流非常重要。

他說，台灣一直以來都是日本最親近的盟友，皆擁有自由民主和法治的價值觀，過去兩國不管發生任何災變，包含日本大地震及疫情疫苗支援等，都可以證明兩國深厚的友誼。雙方的民間交流也相當頻繁，盼未來兩國合作關係更加厚實。