大陸晶片業遭美國強力制裁，甚至面臨Chip 4晶片聯盟的圍堵，先進製程晶片發展已確定受到嚴重打擊，外界關注大陸該如何突破困境，專家分析指出，成熟製程、新興半導體技術與大國經濟都是可以把握的方向。

綜合外媒報導，日本貿易振興機構（JETRO）高級研究員Ding Ke分析大陸晶片業能夠擺脫美國制裁的方法，成熟製程將是重點，「大陸企業在成熟製程其實還有很多方向可以努力，包括電動車、物聯網、5G等領域，不僅能提升實力，還可以強化以當地企業為主的產業鏈。」

此外，半導體新興技術也是值得使力的重點，Ding Ke表示，「摩爾定律已經走到盡頭，第三代半導體、Chiplet小晶片及RISC-V架構都是未來半導體產業的核心技術，在這些新技術上，大陸與晶片聯盟的領先者處在同樣的起跑線，大陸或許能搏得先機。」

最後則是依靠大國經濟加強晶片業發展的資源與能力，Ding Ke強調，「雖然出現貪汙腐敗的負面事件，但資金仍是提升晶片業實力的重點，大陸仍有潛力建立自己的供應鏈，並利用成熟製程、新興技術與國家的能力來強化晶片業。」