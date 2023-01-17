苗栗縣長鍾東錦預計在大年初一、初二發贈可愛的兔年福袋。（李京昇攝）

兔年迎春，苗栗縣長鍾東錦預定大年初一及初二到縣內各大寺廟參拜祈福，屆時鍾東錦將與副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山與府內局處首長共同前往參拜，祈求縣運昌隆、國泰民安，並發放限量版的3萬個兔年新春福袋，向民眾拜年。

苗栗縣府指出，今年精心設計兔年福袋，搭配活潑圖案充滿喜氣，一共印製3萬份，新的一年，縣長鍾東錦許下新希望，期盼願能延續前縣長徐耀昌打下的縣政基礎，邀集各方愛護苗栗的鄉親朋友，一起攜手前行，也在議長李文斌、副議長張淑芬帶領議會團隊、18鄉鎮市長大家群策群力，一同打造苗栗成為創業投資的天堂、觀光旅遊的樂園、安居樂業的家園，整合並善用有限的政策資源，讓苗栗突飛猛進。

鍾東錦兔年寺廟參拜發贈福袋的行程時間，預定大年初一：早上7點半在頭份永貞宮、早上8點竹南龍鳳宮、早上8點20分竹南慈裕宮、早上9點10分苑裡慈和宮、早上10點通霄拱天宮、早上10點40分後龍慈雲宮、早上11點10分苗栗玉清宮、早上11點40分苗栗大明寺。

大年初二縣長將首度以苗栗縣大家長的身分回到故鄉，發贈福袋給在地鄉親，並親手送上每一份新春祝福，時間預定當天早上8點在頭份義民廟、早上8點20分斗煥坪大化宮、早上8點40分珊珠湖太陽宮、早上9點三灣五穀廟、早上9點半員林崇聖宮、早上10點南庄永昌宮、早上10點半大南埔文武宮。縣府表示，期盼拿到縣長福袋的鄉親，在新的一年都能平安順遂、吉祥如意。