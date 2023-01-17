立委趙天麟推出全新節目「好膽賣趙」，葷素不忌，辛辣程度直逼「炎上」。（柯宗緯翻攝）

政治人物開播網路廣播節目Podcast，成為新潮流。繼蘇巧慧、林靜儀後，立委趙天麟推出全新節目「好膽賣趙」，葷素不忌，辛辣程度直逼「炎上」，他還驚吐「我覺得韓國瑜很可愛」、「林姿妙不會看公文」，甚至暗諷「高嘉瑜沒有腦」，令助理捏把冷汗。

首集節目中，趙天麟以過去主持過電台節目經驗，與單口喜劇演員黃逸豪跨界合作，以及高雄在地喜劇品牌「高雄開港」的共同創辦人林致宇，以不同於以往正經幹練的立委形象與來賓暢談。

趙天麟也「脫下偶包」，除接受兩位單口喜劇演員的吐嘈與揶揄，還以半自嘲的方式，發表了對於立委跑紅白場，學歷爭議等議題之看法，還對於其他政治人物侃侃而談。

立委趙天麟推出全新節目「好膽賣趙」，葷素不忌，辛辣程度直逼「炎上」。（柯宗緯翻攝）

趙天麟談到，「林姿妙不會看公文」，暗諷「高嘉瑜沒有腦」，並脫口驚吐「我覺得韓國瑜很可愛」，當場被來賓吐嘈後，更表示「這段絕對不能剪」；甚至被來賓嗆「你們政治人物對台灣唯一的貢獻就是讓我們有笑話可以寫！」，內容辛辣程度直逼「炎上」，聽得一旁助理冷汗直流，連來賓笑稱「講這個真的能播嗎？」

此外，趙天麟也以淺顯易懂方式解釋「言論免責權」、「不出席杯葛」等議事規則，而對於觀看單口喜劇表演的感受及提出未來單口喜劇在高雄在地發展的願景等，熱愛歌唱的他更在節目尾聲親自獻唱了一曲「小丑」，與自稱「喜劇界歌神」的黃逸豪同台飆歌。

趙天麟透露，製作這個節目目的，是想讓聽眾知道「政治人物也是一般人」，立委下班後也是會追劇、會看喜劇表演，還可跟來賓插科打諢，想藉此節目來「解構自己、出賣自己」，另方面是想藉助新媒體Podcast，找回以前主持電台節目時的感覺，體驗有別於立委嚴肅工作的小確幸及成就感。

「好膽賣趙」節目現已於Apple、KKBOX、Spotify等各大Podcast平台上線，於各大Podcast平台搜尋「好膽賣趙」即可收聽。

收聽連結：

Apple： https://reurl.cc/7j1l4l

KKBOX： https://reurl.cc/Wq2WAk

Spotify： https://reurl.cc/85g7Xo