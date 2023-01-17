大陸17日公布，2022全年GDP增長3％。中國網引述大陸國家統計局局長康義17日表示，大陸生活秩序逐漸恢復，為經濟增長創造更好的條件，2023年大陸經濟一定會整體好轉。

康義17日表示，如北京現在交通擁堵已經出現，大陸境內航班已經恢復到2019年的八成以上，為今年大陸經濟注入強心針。康義指出，2022年大陸經濟總量達到人民幣（下同）121兆元，2020、2021、2022年連續突破100兆、110兆、120兆元大關。大陸經濟韌性強、潛力大、空間廣且長期向好的基本面沒有改變。

不過康義指出，2035年的遠景目標是人均國民收入達到中等發達國家水平，我們目前只有1.27萬美元，要達到這個中期目標，還要增長逾100％。

對外方面，康義指出，當前全球環境複雜，世界經濟可能面臨停滯性通貨膨脹局面。大陸2022年經濟增3％已快於多數主要經濟體，德國為增長1.9％，按照IMF預測美國與日本不會增逾2％。