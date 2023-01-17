世界經濟論壇（WEF）17日在瑞士達沃斯登場，PwC在大會發布「第26屆全球企業領袖調查報告」，發現73％全球企業領袖對未來一年經濟前景感到悲觀，較去年的15％大幅增加，也創下12年來對經濟前景最為悲觀的一年。

資誠表示，全球近40％的CEO認為，如果不進行轉型，他們的組織10年內在經濟上將難以存續。通貨膨脹（40％）、總體經濟不穩定（31％）和地緣政治衝突（25％）被全球企業視為最大威脅，網路威脅和健康威脅的排名則較一年前下降。

資誠表示，與美國、巴西、印度和中國大陸相比，法國、德國和英國的CEO對國內經濟成長的樂觀程度低於全球經濟成長。

此外，CEO也認為氣候風險會在未來12個月內影響他們的成本和供應鏈；58％正在發展淨零碳排和因應氣候風險的策略。

在2021年和2022年，皆有超過7成的全球CEO對未來一年經濟成長感到樂觀；僅15％左右的CEO較悲觀。然而，2023年局勢反轉，僅有18％的CEO認為未來一年的經濟成長將會改善；高達73％的全球CEO不看好未來一年的景氣，創下12年來新高。