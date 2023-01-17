「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」2019年起實施，並於2021年修法加碼提高獎金。台中市長盧秀燕今天在市政會議上表示，近年台中各項運動賽事表現亮眼，為感謝選手為市爭光、安定生活，要求運動局積極撥付新年度的培訓獎助金，全運會總獎金約3801萬元已於春節前入帳，讓選手安心過好年。

2019年起連續兩屆全運會，均獲頒全國第三名行政院長獎，創縣市合併以來最優成績，在男子籃球與電子競技兩個項目更創紀錄勇奪全國第一，表現亮眼。盧秀燕表示，感謝績優運動選手為城市爭取榮耀，參加110年全運會獲得金、銀、銅牌選手的培訓獎助金，總獎金約3801萬元已趕在春節前全數撥付，符合資格每月獎金最高2萬元，並採一次發給一整年度方式發放。

運動局長李昱叡指出，優秀運動選手的栽培絕非一夕可成，盧市長相當重視基層運動發展，2019年設立獎助金發放機制，當年度參加全國運動會的奪牌選手就已領取到獎助金，2021年逐步優化獎勵機制，凡設籍台中市的選手，參加全國運動會獲得前三名者，獎助金均一併提高，並一次發給一年度的獎助金至下屆同項賽會為止。

運動局表示，期盼透過獎助金照顧運動員日常訓練所需用品與器材等，市府積極推動獎勵優化，2021年的獎助金包括個人金牌從原本的每月1萬2000元提高至2萬元、銀牌從4000元提高至1萬元、銅牌從2000元提高至8000元；團體金牌從每人每月8000元提高至1萬2000元、銀牌從2000元提高至8000元、銅牌從1000元提高到6000元。

運動局說明，今年全國運動會將在10月舉行，為積極備戰賽事，運動局已從去年起陸續召開相關代表隊研商會議，期盼台中市全體運動選手再度於今年全國運動會大放異彩，市府將持續支持選手訓練與參賽，深耕台中運動發展。