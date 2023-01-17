「疑美論」連日在政壇發酵，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，20-24歲族群，有高達51.5％認同「疑美論」，這也是所有族群最高的，可能這個族群戰爭來時，比較可能上戰場，所以接收「疑美論」訊息比較強；「疑美論」雖尚未成為氣候，卻已成為一個現象。「這兩年會不斷發酵」。

台灣民意基金會今公布民調，牽涉到「疑美論」爭議，被問到同不同意「近來美國對台空前友好，提供各種軍事或非軍事援助，這早晚會將台灣推向戰爭」；18.4％非常同意，19.7％還算同意，33.1％不太同意，20.3％一點也不同意，8.5％沒意見、不知道。換句話說，3成8基本上同意美國對台軍援反而會將台灣推向戰爭，5成3不同意。不同意者比同意者多15個百分點。

顯示絕大多數台灣人不同意「美國對台軍事援助會將台灣推向戰爭」。

游盈隆說，對於美國軍事援助台灣，台灣絕大多數人不同意居心何在，但還是有3成8相當多的人懷疑。這個現象是值得討論的，而且「疑美論」會在2023、24年不斷發酵。

至於至於恢復一年兵役部分，在20－24族群裡，有49.2％支持，38.2％反對，雖然也是近半的年輕人支持，當相對其他族群裡，則是支持度最低的，游盈隆說，當人民有疑慮時，政府還是要很坦承的對社會進行說服。

本次調查訪問期間是2023 年1月9 日至11日；以全國為範圍的20 歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085 人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98 個百分點。