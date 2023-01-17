今年春節有10天連續假期，是邊境解封後第一個長假，且春節是傳統旅遊大旺季，讓機場旅運量直線攀升。桃園國際機場公司表示，今年春節疏運期間，出入境高峰將落在收假前的1月28日、29日，旅運量約為9萬4000人次，是自2020年2月以來首度單日突破9萬人，2023全年上看2000萬人次。

桃機公司根據航班運量人數預報系統分析，今年截至1月16日，客運量為96萬1761人次，較去年同期增加1532％，約為疫情前2019年同期的48.28％，出入境人數明顯復甦。

春節連假期間，從1月19日至30日，桃機12天的總運量估計為98萬8875人次，其中28日、29日達最高峰，每天約有4.3萬旅客入境，28日旅運量估為9萬4520人次、29日旅運量估為9萬2833人次。

桃機公司表示，自2022年10月13日國門解封以來，國際商務及旅遊需求持續增加，桃園機場逐漸恢復往昔熱鬧氛圍。統計2022年營運數據，客運量為534萬人次，較2021年增加488％，約為疫情前2019年的11％；航機起降為11萬2440架次，較2021年成長5.3％。展望2023年，機場公司持續看好旅運復甦推升營運，預估年客運量將可達1500萬至2000萬人次。

桃園機場即將迎來疫情解封後首次的春節假期，機場公司於1月初即啟動整備作業，邀集航空公司、地勤公司、CIQS、聯外交通及商業服務廠商等單位商討疏運計畫擬定措施，春節疏運期間初估每日運量約5至6萬人次，後續將依據整點預報系統掌握各整點之入、出境及轉機人數，執行人流動線監控，並因應入出境人潮高峰，加強保全人員引導、提升安檢查驗服務能量及增加餐飲供應，配合檢疫措施，協助旅客順利通關。