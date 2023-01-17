大陸今日發布2022年GDP成長率為3％，遠低於官方所訂的5.5％目標。大陸國家統計局局長康義隨後信心喊話稱，基於物質基礎雄厚、超大規模國內市場等條件，「2023年中國經濟一定會整體好轉」。

康義17日在2022年國民經濟運行情況新聞發布會上，回應媒體對2023年經濟目標、經濟前景展望的提問時表示，儘管外部環境複雜嚴峻，世界經濟陷入停滯性通膨風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固，但是大陸經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好基本面沒有改變，資源要素條件也可以支撐。

康義強調，隨著疫情防控轉入新階段，各項政策不斷落實落細，生產生活秩序有望加快恢復，經濟增長內生動力將不斷積聚增強，「2023年中國經濟目標是會整體好轉的」。

康義列舉大陸經濟的優勢條件，首先是長期積累的物質基礎雄厚，產業組織能力和產業鏈韌性強，在全球產業分工體系和供應鏈體系中佔據著重要地位。此外，基礎設施較為完善，為應對外部風險挑戰創造了有利條件。

其次，14多億人口的超大規模國內市場，加上新型工業化和城鎮化還在持續推進，是推動經濟復甦好轉的強大引擎。此外，大陸著力強化國家戰略科技力量，有效推動新產業快速成長，這些都將為經濟運行注入新動能。

康義還強調，大陸堅持深化改革開放紅利持續釋放，且宏觀調控經驗豐富，如物價總體穩定可控，為多方面儲備使用相關宏觀調控政策工具留有比較好的空間。

康義表示，2023年中國經濟一定會整體好轉。疫情防控、復工復產的狀態，像北京，現在出行交通擁堵已經出現，國內航班已經恢復到2019年的八成以上。生活秩序恢復，都將給2023年的經濟增長創造更好的條件。