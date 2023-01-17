農曆春節將至，蔬果需求量大，雲林縣長張麗善今（17日）視察西螺果菜市場，市場人員表示，最近氣候穩定，葉菜生長順暢，到貨量提升，昨（16日）交易量突破1000公噸。

西螺果菜市場本月初交易量約800多公噸，上周起突破900公噸，昨日（16日）更高達1125公噸，平均交易價格每公斤26.2元，菜價平穩。

西螺果菜市場表示，近日受強烈大陸冷氣團影響，產區雖氣溫明顯下降，因先前多呈晴朗穩定，部分葉菜生長順暢，到貨量提升，年關將至，蔬菜需求力道逐漸增溫，承銷商需求意願高，蔬菜交易行情呈漲多跌少趨勢。

縣長張麗善今視察西螺果菜市場並向攤商拜早年，她表示，農業缺工嚴重，希望消費者體恤農民辛苦，多多購買雲林蔬果，讓大家過個好年。

雲林縣長張麗善（左三）今（17日）視察西螺果菜市場。（周麗蘭攝）

西螺果菜市場副理林新教說，今天大貨車、菜車不斷進來，交易量應約是1100公噸至1200公噸，天氣沒有很寒冷，菜價持穩，年節差價不會太大。

西螺農會總幹事廖錦富表示，前幾天寒流來襲，菜價有比較高，這幾天天氣比較回穩，菜價也跟著平穩，他預估今年年菜以平穩價格就可買到。農業處表示，雲林縣供應全台蔬菜三分之一以上，只要西螺果菜市場供應量穩定，全台蔬果供應就不至於有太大波動。