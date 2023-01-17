中方海軍航母「山東」艦

隨著中國持續壯大旗下世上規模最大的海軍，美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）教授坦格雷迪（Sam Tangredi）警告美國軍事規劃人員：在海戰中，較大的艦隊幾乎總會贏。

據CNN新聞網16日報導，五角大廈領導階層已認定，中方是美軍「步步進逼的威脅」（pacing threat）。然而，艦隊數目規模顯示，美軍跟不上中國海軍成長的步伐。約莫2020年時，中方海軍的艦隊規模已超過美國。而據五角大廈2022年11月公布的中國軍力報告，如今解放軍約有340艘軍艦，預計在未來兩年，更將成長為400艘。

另一方面，美軍艦隊卻不到300艘。而據美國海軍2022年夏公布的「領航計畫」顯示，五角大廈的目標設定2045年以前，要有350艘載人艦，而這仍遠遠落後中國。

也因此，美國軍事領導人為了和中方競爭，只好依賴科技。計畫中說，世界正進入戰爭新時代，而在這時代中，整合了科技、概念，合作夥伴與系統，不是單靠艦隊規模就能在戰爭中定勝負。

然而，坦格雷迪說，相關進展還沒這麼快。他在美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）《會刊》（Proceedings）雜誌1月號上發表的研究中說，要是歷史提供了任何教訓，那中方的數量優勢很可能會在任何與美國海軍的戰爭中，導致美方戰敗。身為美國海軍前艦長的坦格雷迪說，他從西元前500年的希波戰爭，到冷戰時期，共檢視了28場海戰，發現只有3次是靠較優越的技術擊敗為數較龐大的艦隊。