晶圓代工大廠聯電(2303)法說後外資看法持續多空分歧，2家認為毛利率展望優於預期，給予「買進」及「優於大盤」評等，另1家則鑒於三星明年外包訂單收回自製陰影揮之不去，仍維持「中立」評等。聯電股價今（17）日開高後放量穩揚2.34％，頗有利空出盡意味。

首家美系外資表示，聯電預期今年售價將維持穩定，美系外資認為此舉有助聯電在整體產業周期維持更好的獲利能力。在稼動率同樣降至約70％低檔狀況下，聯電預期首季毛利率為34～36％，遠優於2008～2009年全球金融海嘯時期的20～21％。

而聯電今年資本支出規模預期為30億美元，雖高於市場預期，但美系外資指出多數用於今年以後的擴產計畫，意味儘管目前仍在庫存調整，但客戶需求仍然強勁，目前台南Fab 12A的P6廠區及新加坡Fab 12i的P3廠區擴產計畫的量產時程均不變。

此外，聯電生產基地多元，目前約60％產能在台灣，15～20％在中國大陸，20～25％在新加坡和日本。聯電坦言，確實一直有客戶因地緣政治因素而討論轉單事宜，美系外資預期未來6～9個月內會看到更多設計導入案，並在明年看到更有意義的營收貢獻。

美系外資預期聯電稼動率及毛利率將在首季觸底，自第二季起回穩、下半年顯著復甦，雖將今年營收衰退預期自8.2％調降至13.4％、2022～2024年獲利預期分別調降0.1％、7.9％、7％，目標價自60.2元降至55.5元，鑒於潛在上漲空間達24％、仍維持「買進」評等。

美系外資指出，由於穩定的售價策略、客戶及產品組合改善，認為聯電處於更佳位置，可透過提高整體周期的獲利能力來因應庫存調整下行週期。長遠來看，鑑於在成熟製程領域的領導地位，仍看好聯電將成為5G/EV/IoT結構性需求成長的主要受益者。

第二家美系外資認為，聯電去年第四季表現遜於市場預期，但認同上半年應為產業谷底、下半年市況有望復甦觀點，預期今年潛在市場規模將下滑10～13％，與美系外資預期除台積電外的晶圓代工業今年營收將下滑14～16％看法相似。

儘管聯電預期首季稼動率將降至約70％，但毛利率仍可持穩34～36％。美系外資認為主要有5大因素帶動。包括：（1）自2017年以來控管資本支出、降低折舊負擔。（2）提供客戶附加價值增加的利基型製程技術，如高電壓28奈米製程等。

（3）三星LSI決定外包生產影像訊號處理器（ISP）和AMOLED產品。（4）鑑於地緣政治動態，越來越多客戶將訂單自陸廠轉單至聯電。（5）台積電今年進一步提高成熟製程晶圓代工售價，減輕聯電的定價壓力。

美系外資指出，市場空方普遍認為聯電毛利率將降回至約25％的疫情前水準，認為聯電對毛利率低檔34～36％的展望意味售價紀律和客戶黏著度，即使是空頭也有調升獲利預期空間，維持「優於大盤」評等、目標價55元，並預期股價將進一步上漲。

第三家美系外資則維持保守看法，認為聯電首季營運展望遜於預期，關鍵的正向訊息為儘管稼動率低且競爭壓力大，聯電仍預期今年平均售價將維持穩定，資本支出展望也高於預期（30億美元），但美系外資認為全年資本支出最終可能會低於預期。

美系外資認為，聯電下半年可能不得不提供折價，且三星外包的影像訊號處理器（ISP）及CMOS影像感測器（CIS）訂單明年仍可能收回自製，導致28奈米稼動率不足風險揮之不去。將聯電今明2年獲利預期分別調降8％、調升2％，維持「中立」評等，目標價37元。