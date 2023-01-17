聯詠(3034)去年下半年開始受到消費性電子需求急速下滑，衝擊營運進入修正，展望今年，除觀察電視、手機庫存是否可以在3月回復正常水位外，OLED相關產品也將成為聯詠今年營運相對看好的領域之一。

目前市場需求仍弱，售價還是會受到影響，但預期未來跌價的空間應該有限，以聯詠產品線來說，AMOLED價格較有撐，聯詠也會透過開發高附加價值來提升產品ASP(平均銷售價格)。法人認為，由於晶圓代工產能鬆動，2023年有機會看到晶圓代工成本降低，現在供應比較緊俏的是28吋製程，整體售價、成本還是和市場供需息息相關，但因為後續生產成本有機會降低，加上庫存降低，估計聯詠毛利率會逐漸穩定。

展望聯詠第一季，傳統農曆春節假期工作天數減少，屬於傳統淡季，電視、手機的庫存最快有機會在第一季後段回到正常水位，不過還是要觀察整體市場庫存化水準，需求是否會在3月恢復，加上通膨、升息等影響，通膨是否獲控制。

以各產品線來說，聯詠今年看好OLED相關產品，如在手機/TV/IT等應用，Auto TDDI的需求增加，VR/AR display driver IC，高階4K 120HZ與8K的TV SOC(系統單晶片)，以及ASIC(客製化晶片)都有不錯的成長空間。OLED Driver IC方面，大小尺寸都有發展，2023年手機OLED滲透率會提升，但大尺寸部分因為技術比較複雜，故進展會相對比較慢，現階段已經有OLED TV已交貨，但占比營收仍非常小，NB和車載OLED目前也都在起步中。