美國日前宣布軍售「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），我稱「九陣專案」以便國軍戰時在台灣灘岸執行區域阻絕，引起外界質疑此舉會讓台灣成為地雷島。陸軍司令部參謀長章元勳今解釋，不會有變成地雷島的問題，國軍會利用火山布雷系統快速機動布雷的特性，在判明共軍登陸路線後再做布置，戰後也有定時自毀與易於辨識回收的特性，降低最大人員誤傷率。

國防部今舉行例行記者會，外界關心火山布雷系統爭議，陸軍司令部參謀長章元勳表示，會不會變成地雷島這個議題，「答案是不會」。火山布雷系統有幾個特性，有智慧型的定時自毀、易於辨識回收以及快速機動布雷的特性。

章元勳解釋，定時自毀就是說，除了磁感應、戰甲車輛碰到感應之後會炸毀，設定的時間也可以自毀，就是說如果沒有用到，特定時間內做焚毀的動作。機動布雷部分，則是該系統不需要廣正面或長時間的布雷，可以判明敵軍登陸的地點、行動路線上的區域，做精準有效布置；且戰防雷是浮布在整個地面上，非常易於回收及辨識，不是傳統布雷是廣區域埋在地底下的。

至於運用規範，除符渥太華國際公約，屬戰防雷而不是人員殺傷雷，這套美軍裝備在操作準則上有很明確布署計畫，要標定布署地點，事後處理有別於傳統地雷，而降低最大人員誤傷率。

而易於辨識的特性，是否會讓敵人也易於辨識？章元勳說，陸軍在反登陸作戰運用上，是以密接的兵火力，如北部的寶斗厝灘，在幾條接近路線上，配合阻滯的反登陸火力，若敵軍登陸戰車確定從此地上來，讓他付出必要的代價，戰防雷可阻滯敵軍前進，可達遲滯與拒止的作用。

此外，章元勳也不認為我軍的地雷這麼容易遭敵軍控制，我軍機動部勢不會隨便輕易被敵軍掌握，陸軍針對經判明的敵軍路線、利用快速特性採取機動布雷，作即時部制，並不是先擺在現地等敵軍作參數破壞，這是作戰的功法。

對於何謂「戰時部署」？章元勳表示，陸軍是利用綿密的兵火力在我所望的地區作快速且機動的布雷，就算預判共軍半年後攻台也不需要現在布置，判明其登陸發航後，確定其於寶斗厝海灘、海湖海灘、或是南部的喜樹海灘，或中部甲南海灘作主力登陸會有戰車上來，我方再行對登陸路線進行布雷，不會有廣正面或太早的問題。

他說，我們布雷是被動的，我國防衛政策是防禦，今天敵人謀我日亟，其三棲進犯動次與登陸載具、戰甲車輛日新月異，加上不斷增加頻次越過中線的襲擾，防衛作戰就必須運用諸般手段，除了機動布雷系統之外，在國土防衛階段我們還有很多新式武器裝備，配合充分運用。