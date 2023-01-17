TVBS實境節目《來吧！營業中》第2季，近日如火如荼的拍攝中，陶喆老婆江佩蓉與林志穎老婆陳若儀齊聚星之沙龍，時常在社群平台PO舞蹈影片的陳若儀，被問到會不會跳林志穎的經典神曲〈不是每個戀曲都有美好回憶〉？她打槍表示，這首歌太Old School了，我們現在都跳抖音舞！

陳若儀。（TVBS提供）

在眾人的起鬨下，「國民姐姐」謝金燕的跳舞魂被燃起，揪陳若儀、江佩蓉現學現跳，三人秀出雪白辣腿夢幻齊跳抖音舞，引發全場歡呼。平時雖會和陳若儀一起跳舞，但江佩蓉表示自己其實是舞蹈界的搞笑擔當，對於臨時被起鬨在眾人面前熱舞則自爆，當下只想掐死詹哥！

江佩蓉。（TVBS提供）

林志穎自去年車關後，歷經修復與靜養並在陳若儀的照顧下，狀況逐漸好轉。一家大小都是長髮控的陳若儀對變換造型並不擔心，自在表示：「與過去參與實境節目經驗不同，這次來到星之沙龍，尤其有這麼多好朋友一起，心情反而很放鬆也很開心。」在按摩時與謝依霖大聊媽媽經的江佩蓉提到，整間店的氛圍都很棒，又有客製化酒水服務真的很不錯，過程中大家也都聊得很開心，所以我很喜歡這次的體驗。

《來吧！營業中》第2季由製作人詹仁雄操刀，並由「國民姐姐」謝金燕擔任藝術總監，帶領修杰楷、楊銘威、王子（邱勝翊）、謝依霖（Hold住姐）、林莎、黃柏峰、鍾岳軒、珮含、原子少年蔡朕、許孟維、羅奕傑等人經營「星之沙龍」店，挑戰替客人洗頭、剪髮、美甲、按摩、調酒等服務。