嘉義縣稻江科技暨管理學院2021年8月起停辦，董事會向教育部提出改辦計畫，宣稱將原地、原址改辦規模高達400床的長照機構！不過高教工會今天召開記者會指出，稻江董事會是無良董事會，辦倒學校後又要再染指長照，教育部不應該同意改辦。

高教工會研究員陳柏謙說，稻江現任董事長陳盛嘉，正是傳出藉職務之便，違法挪用1.4億元公款，而到遭判刑兩年確認的前任董事長陳璽安之女婿，再依檢調單位調查，陳璽安所違法挪用的公款中，其中一大部分金額就是支付其女兒陳怡秀、女婿陳盛嘉夫婦的私人房貸。

稻江的校地是向台糖公司租用，陳柏謙說，過去國家（台糖公司）以低廉的租金價格將大筆土地租給稻江，如今，稻江科大既然已主動將學生教職員趕走不再經營教育事業，又有何道理繼續享有廉價租金優惠，恣意地把持使用著來自全國納稅人共同補貼的國有土地？

陳柏謙指出，稻江董事會宣稱要將學校「轉型」成為一大型長照機構，然而整份計劃書極其空洞，真正針對改辦後長照機構的專業、具體規畫篇幅竟僅寥寥數頁，更完全缺乏具體的專業規畫與專業人員的配置，改辦計畫書中更處處充滿前後矛盾、長照目標對象錯亂不一的漏洞。

陳柏謙認為，一旦放任有嚴重違法前科的董事會以如此草率態度轉型為長照機構，對於日後長照機構將收置與照顧的長者及家屬而言，難保同一董事會後續經營長照機構不會發生各種嚴重侵害受照顧者權益的長照悲劇，恐將是另一場惡夢的開始！

政大社工所所長王增勇表示，稻江董事會說要將學校改辦為「日間長照機構」，但稻江不是處於都會或人口聚集的地區，計畫中也未針對附近社區需求進行了解，不知道哪些人會過來使用他們的服務？他認為，稻江不具有改辦為長照機構的條件，教育部應該駁回他們的申請。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，稻江董事會形象差，將學校辦砸惡意退場後，又要繼續改辦為長照機構，但他們又沒有這方面的專業能力，如果教育部同意他們改辦，其他面臨退場的私校將跟進，不斷陷入惡性循環。