春節連續假期將於20日登場，豐原分局長劉安杰今天親上警察廣播電台台中分台「945會客室」現場直播受訪，先以分局近期發（破）案件的亮麗成績作為開場白，分享予聽眾朋友，再針對「112年加強重要節日安全維護工作」維護治安作為與豐原區交通資訊侃侃而談，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為目標，讓市民都能平安歡度春節。

豐原分局長劉安杰於17日上午10時35分至警察廣播電台台中分台，與聽眾朋友分享近期在穩定社會治安面所努力的成果，包含去（111）年9月間屏東旅館兇殺案，是於轄內查獲該名犯嫌；去年11月間破獲染毒應召站。

去年11月間引起社會大眾矚目的神岡桶屍案，歷經近月時間的蒐證、調查與鑑驗結果等，終於在檢警方持續不懈、抽絲剝繭之積極偵查下，將涉嫌重大的蔡姓犯嫌拘提，經由檢察署向法院聲請羈押，裁定收押禁見獲准。

警方指出，去年12月間與台中市警局刑警大隊等單位兵分多路，聯手破獲槍毒集團，一舉查獲6名犯嫌到案，另查獲長槍3枝、短槍5枝、電擊槍1枝、子彈86顆等非法槍械，接續溯源破獲該等槍械的改造場所，並起獲電鑽、砂輪機等改造槍械工具及部分零組件半成品。

劉安杰說，交通疏導部分，預期春節期間「豐原廟東復興商圈」將湧入大批觀光、參拜人潮，分局已提前召集相關單位共同研議相關管制措施及改道路線；另國道4號豐原至潭子路段，昨日下午3時開放通車，用路人可由國3霧峰交流道銜接台74及國4並通往國1台中系統及國3中港系統。

劉安杰強調，春節警政工作不打烊，警方持續透過結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等團體，共同投入加強重要節日安全維護及「防詐騙、防竊、防搶」宣導工作；讓市民朋友能安心、開心過好年，一同在新春揚眉「兔」氣。

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