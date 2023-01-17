去年11月8日凌晨鄭姓男子酒後駕車搭載陳姓女友，因故起爭執後，竟停在台南市新化區中山路於車內痛毆女友，員警據報到場，鄭男不僅駕車衝撞，還下車持西瓜刀追砍員警，2警連開14槍警告才將他制伏。台南地院審理後，依犯公共危險、強制及妨害公務執行罪，分別判刑6月、拘役40天及徒刑1年。

判決指出，去年11月8日凌晨3時許，鄭男在永康區某釣蝦場附近的小吃部，與陳姓女友、王姓友人飲酒後，駕車搭載女友上路，但因感情問題與女友發生爭執，將車停在新化區中山路京城銀行新化分行旁，並在車內毆打女友，見對方欲下車離開，還徒手拉扯女友頭髮，使陳女無法離開。

王男駕車經過上前勸阻，並將陳女帶離，鄭還追出將陳女壓倒在地毆打，王欲拉開鄭相互拉扯，雙方倒地，陳女及王男也反擊。鄭男返回車上後，駕車衝向陳女及王男，2人因閃避倒地，轎車不慎撞及銀行大門，致大門門柱凹損，鄭即倒車離去。

凌晨4時21分許，新化警分局唪口派所出陳姓、林姓2名警員據報到場，向陳女查詢案發經過時，鄭男竟駕車返回現場，經警拍打車身示意他下車受檢，鄭不僅不從駕車加速逃逸，更再次駕車返回現場。陳警見狀，即駕警用巡邏車逆向阻擋在鄭車前，並鳴按喇叭示意他下車受檢。

不料，鄭男竟駕車朝陳車、林警站立方向衝撞，致巡邏車左前車頭毀損不堪使用，林警為閃避受有左踝鈍挫傷，鄭車失控撞及停放在路旁轎車及花盆才停止。

事後，鄭男從車內持西瓜刀1把下車，奔向林警作勢揮砍，經警開槍制止，並以辣椒水、警棍制伏逮捕，經抽血檢測，經換算後酒精濃度達每公升0.97毫克。

台南地院審酌，鄭男已第4度因酒後駕車為警查獲，且此次酒測值非低，顯現其無視法紀，更缺乏對其他用路人人身安全的尊重觀念；至於面對感情問題時，不思理性溝通，率爾以強暴方式對被害人為強制犯行；更於員警要求受檢時，駕車衝撞巡邏車及員警，致林警受傷、巡邏車毀損不堪使用，又再執西瓜刀1把作勢揮舞追砍林警，妨害員警執行公務，嚴重蔑視國家公權力，影響公務順利執行。