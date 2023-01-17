矽品在二林預計總投資額800億，滿載後能創造近7000個工作機會。（矽品提供／吳建輝彰化傳真）

張虔生致詞時表示，集團中的矽品精密選擇在彰化二林中科園區做為未來戰略性封測基地，投控也相當肯定並全力支持蔡董。（吳建輝攝）

蔡祺文也說，矽品彰化二林廠P1啟用，代表一個地方的創造與新生。（吳建輝攝）

全球半導體封測大廠矽品精密17日在彰化中科二林園區舉辦中科二林廠P1落成啟用典禮，由日月光投控董事長張虔生與矽品精密董事長蔡祺文親自主持，蔡祺文致詞時表示，矽品在二林預計總投資額800億，滿載後能創造近7000個工作機會，呼籲所有客戶踴躍下單。

矽品精密中科二林廠P1落成啟用典禮，包括國科會副主委陳宗權、中科管理局長許茂新、縣長王惠美等公部門代表參加外，可以說科技業眾星雲集，像是QCT、NVD、 MTK、Intel等知名科技大廠都派員參加，顯見對矽品精密的重視。

張虔生致詞時表示，自日月光與矽品攜手合作後，逐漸開創封測產業全新格局，讓日月光投控成為全球第一大半導體封裝與測試製造服務公司，集團中的矽品精密選擇在彰化二林中科園區做為未來戰略性封測基地，投控也相當肯定並全力支持蔡董。

蔡祺文也說，矽品彰化二林廠P1啟用，代表一個地方的創造與新生。感謝張董事長的遠見及大力支持，所有協力夥伴的相挺，國科會中科管理局許局長等人的支持，另外特別謝謝彰化縣政府王縣長，全力協助矽品攻克每道關卡，中科二林廠P1可以說是中央與地方通力合作的最佳見證。

彰化縣長王惠美強調，二林中科目前還有一點空間，希望透過矽品的加入，能夠帶動所有合作廠商，讓二林變成一個很好的供應鏈，有利於產業發展，也感謝矽品深根彰化，如今變成台灣之光，縣府也會加緊腳步，設園區道路連接讓交通更便利，以吸引更多彰化囡仔返鄉就業成家。

矽品精密在中科二林園區設立新廠預計總投資額800億元，總開發面積達14.5公頃，在未來8至10年產能滿載運轉，可創造近7000個工作機會。在建廠時導入多項節能、節水及廢棄物減量等綠色製造的措施，透過製程改善、太陽能發電、綠建築節電與投資綠電等方式來達成集團2050年的淨零減碳目標。