苗栗縣62歲鍾姓男子16日中午12點多駕駛曳引車，行駛苗栗縣台72線與客屬大橋路口欲左轉時，疑因錯估前方同樣要左轉、停等紅燈的大貨車之間車距，結果緊急往右切閃避自撞護欄，還差點波及一旁機車跟休旅車，監視器路口畫面曝光，驚險過程讓人捏把冷汗。

苗栗縣苗栗市警分局接獲報案後，立即派遣員警前往處置，並協助救護人員將傷者送醫治療並管制及疏導往來人車。鍾男頭部及胸部多處擦挫傷，由救護車送往大千醫院治療，所幸並無大礙，經檢測並無酒駕。

根據了解，鍾男當時沿台72線內側車道由東欲左轉往南方向行駛，行經該路口處時，沒有抓好安全車距，為了要閃避前方正在停等紅燈的大貨車，急速往外側切，結果還是擦撞到大貨車，並撞擊外側護欄才停住，也差點波及一旁停紅燈的休旅車跟機車，過程險象環生，所幸前方29歲李姓大貨車駕駛也無受傷。

苗栗警分局表示，大（重）型車需要較長刹車安全距離，呼籲駕駛人務必遵守速限規定行駛，並隨時注意車前狀況，謹慎操作車輛，確保自己與他人生命財產安全。