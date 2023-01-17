台北市政府去年試辦類似青銀換居的「高齡換屋」計畫，今年台北市長蔣萬安上任後，正式推動青銀換居計畫，台北市都發局今日宣布，16日開始新增南港區東明社會住宅一房型、二房型、三房型共5戶，作為推動計畫標的，未來會視社宅興辦進度，陸續釋出不同行政區個案。

蔣萬安選前便指出，這8年台北市人口外流嚴重，台北市的租屋問題成關鍵，導致留不住年輕人，因此他當時拋出「青銀換居」政策，盤點社會住宅周邊老舊公寓，保留戶數給長者入住電梯大樓，長者釋出房舍以包租代管的方式租給年輕人，創造雙贏模式。

去年北市府試辦高齡換屋計畫，控留內湖區行善社會住宅、萬華區青年一期社會住宅22戶住宅單元，協助居住於老舊公寓的年長市民釋出老屋，並加入社宅包租代管，換住至有電梯設備的社宅，因去年有申請高齡換屋的長者表示，可開放其它行政區社會住宅，或承租多房型住宅單元，以利家人互相照顧。

因此都發局1月16日起新增南港區東明社會住宅一房型、二房型、三房型共5戶，作為本年度推動「青銀換居計畫」標的，未來因應超高齡化社會來臨，也將持續檢討精進計畫推動。

都發局表示，為提升高齡者搬遷意願且有效改善生活便利性，將因應申請者需求於社會住宅「青銀換居」房型內安裝輔具、扶手，以及提供家具，盼能持續提供長輩更好的居住服務與環境，也能透過委託租屋服務事業，簽訂包租合約出租原有房屋，讓長輩能透過租金收益以減輕生活壓力。

都發局強調，青銀換居計畫不僅協助高齡者安居，也是在鼓勵民間空屋釋出，出租給一定收入以下的青年族群，達到住者適其屋的目標。

都發局說，若同一里內有3位以上高齡者有意瞭解，即可向市府提出需求，派員至鄰里說明，並協助初步檢核資格，而申請有3項條件，分別為申請人須年滿65歲以上、與家庭成員合計在本市僅持有二戶位於二樓以上無電梯自用住宅、為屋齡達二十年以上之合法建築物。

都發局指出，本年度青銀換居計畫即日起至12月29日開放符合條件之高齡者與其照顧者申請加入，申請方式採郵寄方式受理，申請書可前往台北市政府安心樂租網（https：／／www.rent.gov.taipei／）下載，或是至都發局中區辦公室1樓臨時櫃台索取，填寫完畢後掛號郵寄至都發局中區辦公室，以上相關消息皆可電洽都發局或是上網查詢。